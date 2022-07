Modebedrijven bespreken de mogelijkheden van de virtuele wereld tijdens 24 uur durend metaverse-festival

Vorige week ging een splinternieuw, 24 uur durend metaverse-festival van start. Het festival bracht leiders uit de mode-industrie samen om de toekomst van de digitale wereld te bespreken. Doel van het Meta Festival, georganiseerd en mede opgericht door de internationale digitale agentschappen Dept en Journee, was om een gesprek op gang te brengen over de metaverse. Tech-ontwikkelaars en digitale ontwerpers leverden elk hun bijdrage aan discussies over activiteit en betrokkenheid in de virtuele wereld. In totaal waren 6.500 spelers aanwezig in de virtuele ruimte waarin het festival plaatsvond, vertelde Dept aan FashionUnited, terwijl honderden anderen meekeken via livestreams op YouTube, LinkedIn, Twitter en Twitch.

Bij het openen van het platform werden bezoekers naar een hoofdmenu geleid dat deed denken aan een ouderwets desktopscherm. Via pop-ups konden gebruikers vervolgens live gestreamde panelgesprekken bekijken en de virtuele ruimte van het festival, Metapolis, betreden. Eenmaal in deze online wereld beland konden gebruikers de kleur van het discobal-hoofd van hun avatar aanpassen. Die avatar werd vervolgens getransporteerd naar een fantasierijke omgeving waar ze vrij doorheen konden bewegen. De avatars konden vrijelijk op verkenning gaan in de relatief grote wereld, waarin allerlei bizarre bezienswaardigheden, metallic-achtig struikgewas en interactieve activiteiten te vinden waren.

De metaverse biedt een schat aan mogelijkheden

In de wereld waren speciale ruimtes gereserveerd voor elk onderwerp van het festival, waar gebruikers bij binnenkomst toegang kregen tot verschillende vooraf opgenomen presentaties en toespraken van verschillende invloedrijke personen uit de tech-industrie. Digitale modeontwerpster Schirin Negahbani was bijvoorbeeld opgenomen in de sectie 'Immersive Experiences', en bij het naderen van een virtueel scherm verscheen haar vooraf opgenomen presentatie waarin ze haar persoonlijke ervaringen als ontwerper uiteenzette.

Beeld: Meta Festival, Dept x Journee

In de 'Art/Pop Culture'-ruimte sprak Tommy Hilfigers directeur op het gebied van digitaal productontwerp, Tracey Mancenido, over het gebruik van digitale elementen als een vorm van storytelling, waarbij ze opmerkte dat de ontwikkeling van deze elementen de weg vrijmaakt voor ‘nieuwe mogelijkheden voor manieren om onszelf uit te drukken'. Ren Stern, de oprichter van Senspace, een Japans Web3-platform voor opkomende makers, sprak tijdens zijn presentatie ook over de potentie van digitalisering. "Merken kunnen de waarde van hun merk vergroten door digitalisering", zei hij. "De toekomst van de markt bestaat uit het creëren van entertainment, waarbij de waarde voor de consument voorop staat."

Het festival had ook een panelprogramma, waarbinnen vertegenwoordigers van grote merken deelnamen aan discussies over het creëren van een inclusieve en veilige omgeving voor gebruikers van de metaverse. In een gesprek tussen onder meer Oliver Lange en Timo Wolf, verantwoordelijk voor innovatie bij H&Mbeyond, en Bradford Bird, hoofd partnerschappen en samenwerkingen bij The Fabricant, ging het over het belang van het creëren van zo'n uitnodigende ruimte en het belang van onderwijs om meer mensen bij de industrie te betrekken en deze nieuwe omgevingen te helpen ontwikkelen. Burberry's vicepresident digitale producten, Sylvain Langrand, en Thibault Launay, CEO van Exclusible, spraken tijdens een trendpresentatie de wens uit om de metaverse op een geleidelijke en doordachte manier te ontwikkelen. Elk panellid benadrukte dat deze ruimte moet worden beschouwd als een ‘derde ruimte’ die parallel loopt aan de fysieke wereld.

In een persbericht zei medeoprichter en directeur van Journee, Thomas Johann Lorenz, over het festival: "Leiders in de mode-industrie hebben al laten zien dat ze van plan zijn om van de metaverse een nieuw middelpunt in de mode te maken. Dat zien we aan de mate waarin men sterk gefocust is op hoe men eruit ziet en wat men in de metaverse draagt."

Lorenz voegde eraan toe: "In een industrie als mode, die draait om beleving en merken, is de metaverse waar de toekomst ligt als het gaat om digitale communicatie."

Voor wie die niet aanwezig kon zijn heeft Dept alle paneldiscussies en presentaties geüpload op haar YouTube-kanaal, zodat de inhoud toegankelijk blijft voor bezoekers.

Beeld: Meta Festival, Dept x Journee

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman