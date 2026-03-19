Modedistributeur Gab International begint gerechterlijke reorganisatie

Belgische modedistributeur Gab International is een gerechterlijke reorganisatie gestart. Hierdoor krijgt het bedrijf enkele maanden de tijd om tot een reorganisatieplan te komen, zo blijkt uit een officieel bericht over de procedure.

De distributeur heeft rekeningen openstaan bij diverse andere modebedrijven. Zo zijn onder andere Ecoalf, Pepe Jeans, Strellson, Daniele Fiesoli, Clarks en United Legwear & Apparel schuldeisers.

Gab (Groep Alain Broekaert) is een Belgisch familiebedrijf. Het bedrijf werd bijna veertig jaar geleden opgericht door Alain Broekaert. De distributeur heeft tientallen merken in het portfolio zitten.