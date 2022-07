Modefabriek: Bereid je voor op de botsing van trends, zegt David Shah

De Modefabriek keerde op 10 en 11 juli in volle glorie terug en bood verschillende lezingen, presentaties en workshops om bezoekers te inspireren. Trendforecaster David Shah deelde zijn visie over de huidige en toekomstige staat van de mode in een lezing getiteld 'A World of Contradictions'.

Terwijl het overkoepelende thema van Modefabriek 'Together Again' was, verkende Shah in plaats daarvan een huidige opkomende trend waarbij consumenten neigen naar een steeds meer gepolariseerde samenleving. Shah merkte op dat, ondanks alle pogingen van de wereld om samen te komen en terug te keren naar een vorm van post-Covid 'normaliteit', tegenstrijdigheden nog nooit zo aanwezig zijn geweest. In de politiek en het bedrijfsleven, vervolgde Shah, zien we zeer uiteenlopende standpunten, met maar heel weinig mensen die in het midden blijven.

Leverancier is de sleutel bij uitdagingen in het middensegment

Shah wees erop dat dit ook in de mode steeds meer zichtbaar is, omdat consumenten zich op massamerken of op topmerken richten, waardoor detailhandelaren in het middensegment proberen om elke sector te blijven aanspreken. Shah benadrukte dat een groot deel van de potentiële achteruitgang van het middensegment van de markt kan worden toegeschreven aan de noodzaak om prioriteit te geven aan leveranciers. Veel retailers in de bovengenoemde markt zijn afhankelijk van in Europa gevestigde leveranciers, merkte de trendforecaster op, die te maken krijgen met een onvermijdelijke prijsstijging als gevolg van inflatie, waardoor deze retailers niet goed weten waar ze moeten produceren, omdat ze vaak terughoudend zijn om de productie naar goedkopere locaties buiten Europa te brengen. "De sleutel tot de toekomst is de leverancier," voegde Shah eraan toe. "Beheers je leverancier, beheers je marge."

Beeld: Tiffany & Co., Rosé

Bovendien kan deze trend ook grotendeels worden gekoppeld aan de 'nieuwe consumenten', die volgens Shah rijk en/of jong zijn. Het zijn de belangrijkste kopers van vandaag en hun invloed kan worden gezien in de voortdurende opkomst van fast fashion, die populair blijft onder Gen Z. De invloed van de ‘nieuwe consument’ is ook terug te zien in recent geadopteerde strategieën door luxe modehuizen, waar historische merken een jonger publiek proberen aan te trekken door middel van een meer ‘herkenbare’ boodschap - kijk bijvoorbeeld naar Tiffany & Co. die Beyoncé en Blackpink's Rosé als merkambassadeurs benoemt.

Beeld: Ganni x Mylo, tas van paddestoelenleer

Herstellende samenleving

Naast deze jonge consumenten is er een nieuw gemeenschapsgevoel aan het ontstaan, dat draait om een gevoel van neo-collectivisme en samenwerking. Volgens Shah heeft dit bijgedragen aan een nieuwe waardering voor ambacht en met je handen werken, een gemeenschapsgerichte beweging die aan populariteit won tijdens de pandemie, waardoor consumenten de kans krijgen om op een duurzame manier met hun kleding te experimenteren. Shah voegde eraan toe dat wederverkoop en vintage ook verband houden met deze nieuwe trend, die volgens hem allebei niet zullen uitsterven omdat er zoveel kledingstukken geproduceerd worden.

Een contrasterende milieuvriendelijke trend die werd aangestipt was die van de "regenerative sustainability", waarbij de natuur als inspiratiebron gebruikt wordt tijdens het creatieproces. Veel merken gebruiken paddenstoelen als onderdeel van hun productieproces, en Shah suggereert dat deze afhankelijkheid van de natuur alleen maar zal toenemen, met nieuwe ontwerpmethoden die een verdere verbinding met de aarde tot stand brengen. Daarnaast sprak hij ook over het potentieel om de natuur te laten samensmelten met de metaverse, waarbij we de echte wereld integreren in de online wereld.

De metaverse menselijker maken

Een 'tech-forward' perspectief is iets dat niet vermeden kan worden, vervolgde Shah, aangezien meer innovaties worden ontwikkeld en nieuwe mogelijkheden worden onthuld. Maar aangezien technologie en de metaverse blijven groeien en het nog onzeker is wat de toekomst voor deze sector in petto heeft, sprak Shah over een aantal manieren waarop merken de online wereld menselijker kunnen maken, door bijvoorbeeld onze zintuigen in te zetten. Deze ervaringen, voegde hij eraan toe, zullen voortbouwen op de onvermijdelijke ‘phygital’ toekomst waarin we waarschijnlijk een toenemende vervaging zullen zien tussen de echte en de ‘meta’ wereld.

Om deze veranderingen door te voeren, kiezen merken ervoor om steeds meer techneuten aan te nemen in plaats van ontwerpers, in een poging om leiders te worden in de wereld van virtual reality. Toch is het nog niet duidelijk wat de consument in deze frisse nieuwe omgeving precies wil. Sommigen omarmen de impact van technologie in de echte wereld al, zoals te zien is in de ‘digitale groene tint’ van Bottega Veneta, terwijl anderen meer in de richting van op nostalgie gebaseerde ervaringen geduwd. Shah benadrukt dat er nog steeds verschillende opties te verkennen zijn.

Botsende modetrends

Terwijl sommige merken deze versie van nostalgie omarmen met preppy kleding en klassieke sportkleding, slaan andere een nieuwe richting in met collecties die de ondergang van de natuur weerspiegelen, vertaald naar avant-garde apocalyptische mode, die de problemen van de maatschappij benadrukt. Ondertussen beginnen de grenzen van luxe te vervagen, waarbij merken de overstap maken van extreme glamour en maximalistische garderobes, gekenmerkt door glitter en ‘dopamine dressing’, naar een nadruk op basics en producten voor meervoudig gebruik die prioriteit geven aan comfort in een cultuur waarin steeds vaker thuis wordt gewerkt. Deze mentaliteit komt tot uiting in moderne sportkleding, zoals blijkt uit de samenwerking van Jacquemus met Nike, waardoor sportkleding een meer verheven uitstraling krijgt. Ook door beroemdheden gesteunde merken en kledingtrends bevorderen een nieuw gevoel van ‘body positivity’, met inclusieve kledingstukken die de drager aanmoedigen de controle over hun eigen lichaam te nemen, iets wat volgens Shah in de komende seizoenen alleen maar benadrukt zal worden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.