Modegroep Brands2Love verhuisd naar nieuw hoofdkantoor

Modegroep Brands2Love, het moederbedrijf van zwangerschapskledingmerk Love2Wait en babymerk Bess is verhuisd, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De groep is neergestreken in een nieuw eigen kantoorpand in Dronten.

"Na een aantal jaar een pand te hebben gedeeld met een ander bedrijf, is Brands2Love uit haar modieuze jasje gegroeid en zit ze nu in haar eigen, op maat gemaakte, pand," aldus het bericht. Het pand bevat niet alleen kantoren, maar ook showrooms en eraan vast ligt het magazijn. "De lijnen zijn kort en dat zorgt ervoor dat er snel en efficiënt gehandeld kan worden," aldus het persbericht.