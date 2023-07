Modegroep Richemont verwerft meerderheid schoenenmerk Gianvito Rossi

Zwitsers luxeconglomeraat Compagnie Financière Richemont SA heeft een meerderheidsaandeel genomen in schoenenmerk Gianvito Rossi, zo bevestigt het bedrijf in een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname, is niet bekend.

Oprichter, CEO en creatief directeur, Gianvito Rossi, zal aanblijven bij het bedrijf en behoudt ook een minderheidsbelang in het merk. “Ik heb in Richemont een partner gevonden die dezelfde waarden deelt zoals aandacht voor kwaliteit, design en ambacht en het behoud van de traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven,” aldus Rossi in het persbericht. “Ik heb hen gekozen om het merk verder te ontwikkelen wereldwijd en vanwege hun expertise en het model van wereldwijde expansie. Ons partnerschap zal voordelen hebben voor de volgende groeifase van het bedrijf en we zien er naar uit dit spannende hoofdstuk samen te starten.”

Het merk Gianvito Rossi is in 2006 opgericht door Rossi. Het merk wordt geroemd voor de verfijnde schoenen.