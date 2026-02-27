Modegroep SMCP weer winstgevend in 2025

Parijs - Na een zwaar verlies in 2024 en jaren van aandeelhoudersperikelen, boekt de Franse modegroep SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac) in 2025 een nettowinst van 16,6 miljoen euro, zo kondigt het bedrijf donderdag aan.

Isabelle Guichot, de algemeen directrice van de groep, is verheugd over de verbeterde resultaten van SMCP: “De zon begint weer te schijnen”. De groep presenteert een wereldwijde omzet van 1,22 miljard euro, een groei van 0,5 procent.

In Frankrijk daalt de verkoop echter met 1,6 procent. Volgens een persbericht heeft de sluiting van 25 verkooppunten in BHV Parijs en voormalige Galeries Lafayette-winkels (nu BHV) in de provincie (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers) ‘gewogen op de verkoop’ in het laatste kwartaal van 2025 (min 8,7 procent).

Guichot verdedigt de ‘keuze’ om de banden met SGM, de exploitant van BHV, te verbreken. “Een partner met wie we al maandenlang regelmatig betalingsachterstanden hadden”, legt ze uit tijdens een persgesprek.

De sluitingen volgden op de komst van shop-in-shops van het Aziatische ultra fast-fashion merk Shein in de BHV-warenhuizen: “Er waren strategische meningsverschillen over de aanpak en de kwaliteit van de klantenkring die deze winkels wilden aantrekken”.

De cijfers van de SMCP-groep in 2025

Buiten Frankrijk presteert de groep goed in Europa en het Midden-Oosten (plus 6,8 procent) en in Amerika (plus 5,8 procent). De prestaties in Azië blijven echter achter (min 11,9 procent), als gevolg van een aanzienlijke inkrimping van het netwerk in China.

In detail presteert hoofdmerk Sandro (plus 0,6 procent) minder goed dan Maje (plus 1,4 procent). Claudie Pierlot en Fursac gezamenlijk (min 3,1 procent) hebben het lastiger.

Na een nettoverlies van 24 miljoen in 2024, weerspiegelen deze positieve resultaten volgens Isabelle Guichot “de effectiviteit van ons strategisch plan, de striktheid van het management en de voortzetting van onze full price-strategie”. Deze strategie houdt in dat een merk zo min mogelijk met korting verkoopt. Ze prijst de capaciteit van haar teams om ‘gefocust te blijven op de roadmap’, ondanks de ‘soap’ rond het aandeelhouderschap die al jarenlang een rol speelt.

In 2017 was het Chinese Shandong Ruyi de meerderheidsaandeelhouder van SMCP tijdens de beursgang. Het zwaar met schulden beladen bedrijf ging in 2021 failliet. Daarbij werd 15,5 procent van het kapitaal illegaal overgedragen aan een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Na jarenlange procedures heeft de groep de situatie in 2025 opgelost. Er is aangekondigd dat meer dan 50 procent van het kapitaal te koop wordt aangeboden. De groep zoekt een solide overnamekandidaat om een einde te maken aan de chaos rondom het aandeelhouderschap.

De groep heeft de nettoschuld met 38 procent kunnen verlagen tot 147,5 miljoen euro in 2025.