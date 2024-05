Modegroep Tapestry ziet winst dalen door gestegen rentelasten in eerste negen maanden

Tapestry, Inc. ziet de omzet in het derde kwartaal van het jaar 2024 teruglopen. Ook het operationele resultaat en het netto-inkomen zitten in een neerwaartse spiraal. Het negatieve verschil in het derde kwartaal drukt op het eindresultaat van de eerste negen maanden, zo blijkt uit de financiële update van de Coach-moeder.

De Amerikaanse modegroep, dat eigenaar is van de merken Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, behaalt een omzet van 1,1 miljard dollar in het derde kwartaal. Dat maakt de optelsom voor de eerste negen maanden compleet, waardoor het bedrijf op 3,7 miljard dollar (3,4 miljard euro) eindigt. De verkopen van de Coach-moeder dalen lichtelijk in het derde kwartaal, maar zitten in de eerste negen maanden nog in de lift. Dit overtreft de verwachtingen van het bedrijf, zo is te lezen.

De brutowinst verbetert in beide periodes. Zo zorgt het derde kwartaal ervoor dat Tapestry eindigt op een brutowinst van 3,7 miljard dollar in de eerste negen maanden. Het is een verbetering van zo’n 156 miljoen dollar. Daarmee eindigt het operationele inkomen op 905,1 miljoen dollar.

Het resultaat onder de streep daalt daarentegen met zo’n 65 miljoen dollar in de eerste negen maanden. Dit komt door gestegen rentelasten. Zo betaalde de Coach-moeder in dezelfde periode een jaar eerder 21,4 miljoen dollar aan rentelasten en is dat dit jaar 94,5 miljoen dollar. Het resultaat: Een netto-inkomen van 656,7 miljoen dollar.

Deze resultaten bevestigen opnieuw de voorspellingen voor het gehele boekjaar. Zo verwacht Tapestry een omzet van 6,6 miljard dollar te draaien, waardoor een groei van ongeveer één procent zal worden genoteerd.