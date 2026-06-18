Modehuis Coperni krijgt surseance van betaling van rechtbank in Parijs

De rechtbank voor economische zaken in Parijs heeft op 11 juni 2026 surseance van betaling verleend aan Coperni. De observatieperiode loopt tot 11 december 2026.

De datum voor de staking van betalingen is vastgesteld op 29 mei 2026. Schuldeisers hebben twee maanden de tijd na publicatie van het vonnis in de Franse staatscourant om hun vorderingen bij de bewindvoerder in te dienen.

Volgens Coperni, geciteerd door Vogue Business, zijn de liquiditeitsproblemen niet het gevolg van een terugval in de bedrijfsactiviteiten. De oorzaak is het uitblijven van betalingen door meerderheidsaandeelhouder en exclusieve distributeur Tomorrow Ltd.

Observatieperiode loopt tot december 2026

Sinds de overname van Tomorrow door het Italiaanse bedrijf Progetto 11 in maart 2026, proberen Coperni-oprichters Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer de controle over hun merk terug te krijgen. Volgens Vogue Business zijn de onderhandelingen hierover nog gaande.

De spanningen met de aandeelhouder hebben al operationele gevolgen. Zo zag Coperni af van een show tijdens de modeweek in Parijs in maart 2026.

Tijdens de observatieperiode, die loopt tot 11 december 2026, zet het bedrijf zijn activiteiten voort onder toezicht van de bewindvoerder. Deze fase is bedoeld voor een economische en financiële diagnose van het bedrijf. Ook worden verschillende opties onderzocht, zoals een herstelplan, de komst van nieuwe investeerders of een eventuele verkoop.