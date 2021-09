Modehuis Sonia Rykiel overgenomen door G-III Apparel Group, ltd

Europees modehuis Sonia Rykiel valt opnieuw in andere handen. Het Franse merk dat eerder dit jaar nog een wedergeboorte beleefde, is overgenomen door de G-III Apparel Group, ltd. Vandaag heeft de groep een overnameovereenkomst getekend met de huidige eigenaren, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

De overname moet het merk in staat stellen sneller op te schalen na de herlancering eerder dit jaar. “We zijn extreem verheugd om het Sonia Rykiel merk over te nemen dat ons verder in staat stelt uit te breiden in de luxe industrie,” aldus Morris Goldfarb, CEO van G-III Apparel Group, ltd. in het persbericht. “We geloven dat er een significante kans is om de ongebruikte potentie van het merk te ontketenen terwijl we onze wereldwijde bereik willen uitbreiden. We zullen het huidige management team en de infrastructuur in Europa gebruiken naast de expertise van G-III op het gebied van de productieketen om Sonia Rykiel te laten groeien en op te schalen in mode, accessoires en andere lifestyle categorieën.”

G-III Apparel Group, ltd. heeft al diverse merken in het portfolio waaronder DKNY, Donna Karan, Vilebrequin, Andrew Marc en Marc New York. Daarnaast is het bedrijf licentiehouder van onder andere Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld Paris.

Modehuis Sonia Rykiel wisselt opnieuw van eigenaar

Het modehuis Sonia Rykiel kwam in mei 2020 officieel in handen van de broers Éric en Michaël Dayan, de oprichters van Showroomprivé. Na anderhalfjaar nemen de broers weer afscheid van het Franse merk. “We zijn trots dat we onderdeel zijn geweest van dit merk dat een groot Frans erfgoed heeft en dat we de stuwende kracht achter de herlancering zijn geweest,” aldus de Dayans in het persbericht. “We zijn blij dat we G-III, een powerhouse op het gebied van kleding en accessoires met een sterk portfolio van wereldwijd erkende merken, hebben gevonden als de nieuwe eigenaar en de beschermen van het Sonia Rykiel merk. We zien een mooie toekomst met groei voor Sonia Rykiel dankzij G-III’s dominantie in een grote variëteit van lifestyle categorieën samen met de gevestigd retail partners waar het mee samenwerkt. We hebben er vertrouwen in dat G-III het iconische Sonia Rykiel merk zal helpen de potentie waar te maken.”

Modehuis Sonia Rykiel belandde in 2019 in de problemen en het bedrijf werd uiteindelijk in juli van het jaar failliet verklaard. Lange tijd leek er geen redding voor het Franse modehuis dat bekend staat om de breisels. Een klein half jaar later werd bekend dat de Dayan broers het merk zouden voortzetten en de activa van het bedrijf hadden overgenomen.

Ontwerper Sonia Rykiel stond bekend als de ‘koningin van de breisels’. In de collecties waren nonchalante en draagbare ontwerpen te vinden en ze maakte naam met de ‘Poor Boy Sweater’ die door actrice Audrey Hepburn werd gedragen.