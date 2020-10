Modehuis Tasche na 135 jaar failliet verklaard

Modehuis Tasche, de kledingwinkel met vestigingen in Hengelo en Oldenzaal, is failliet verklaard. Dat meldt Tubantia. De winkel is een dochteronderneming van Wanschers Beheer.

Curator Gerrit Beekman zegt tegen Tubantia dat de herinrichting van de Enschedesestraat in Hengelo een van de oorzaken van het faillissement is, naast het coronavirus. Verder kan de curator nog niks zeggen over de mogelijkheid van een eventuele doorstart.

Tasche Mode verkocht onder andere de merken Gerry Weber, Colourful Rebel, Vero Moda, Jack & Jones en Marco’ Polo. Het bedrijf bestaat al sinds 1885.