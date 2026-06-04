Modehuis Viktor&Rolf volledig in Italiaanse handen

Italiaanse modegroep OTB (Only the Brave) heeft de overige aandelen overgenomen die het nog niet in handen had. Hierdoor is het Nederlandse modehuis volledig in handen van de Nederlandse groep, zo blijkt uit een persbericht. Hoeveel geld gemoeid is met de deal is niet bekend.

In 2008 werd de eerste deal gesloten tussen Viktor&Rolf en OTB. Toen werd een meerderheidsbelang van 51 procent verworven. In 2019 werd dit opgehoogd naar 70 procent en werd de overige 30 procent gesplitst tussen de twee oprichters Viktor Horsting en Rolf Snoeren.

De twee blijven in ieder geval nog vijf jaar aan bij het modehuis, wat ‘de centrale rol van de twee oprichters bevestigt’, aldus het bericht. Zij zullen dan ook aanblijven als creatief directeuren van het modehuis. Het persbericht meldt dat OTB en de ontwerpers het modehuis verder willen ontwikkelen binnen het internationale luxe landschap. Op verdere veranderingen, naast de aandelenstructuur, wordt niet gewezen. De deal lijkt dus geen verdere directe invloed te hebben op de activiteiten van het Nederlandse modehuis.

OTB krijgt alle aandelen van Viktor&Rolf in handen

"Het is ons een groot genoegen om als creatief directeuren voor Viktor&Rolf te blijven werken en mode te verkennen als een proeftuin voor ideeën en experimenten," aldus Viktor Horsting en Rolf Snoeren in het persbericht.

“Viktor en Rolf behoren tot de meest visionaire en invloedrijke ontwerpers in de hedendaagse mode. In de loop der jaren hebben we samen een buitengewone reis opgebouwd, gebaseerd op wederzijds respect, creatieve vrijheid en een voortdurende drang om te experimenteren met de meest innovatieve uitdrukkingsvormen van de hedendaagse couture. Met deze volgende stap die we vandaag zetten, versterken we onze band nog verder met een Maison dat werkelijk uniek is binnen het internationale luxelandschap en dat zich blijft onderscheiden door zijn creativiteit, artistiek onderzoek en culturele relevantie,” aldus Renzo Rosso, oprichter en voorzitter van de OTB Group. De OTB Group is het moederbedrijf van onder andere Diesel, Jil Sander, Maison Margiela en Marni.

Over Viktor&Rolf

Modehuis Viktor&Rolf is in 1993 opgericht. Viktor Horsting en Rolf Snoeren ontmoetten elkaar op school in 1988 en richten het merk op na het winnen van een internationale wedstrijd. Het duo staat bekend om de avantgarde concepten die de grens tussen mode en kunst regelmatig vervagen.