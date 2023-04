Modehuis Vionnet overgenomen door nieuwe luxe speler

Met de aankoop van het Franse merk Vionnet hoopt het gloednieuwe investeringsbedrijf ChimHaeres Investment Holding een grote speler te worden op de Europese luxemarkt. Dat schrijft het bedrijf dinsdag in een persbericht. Voor de oprichting van ChimHaeres Investment Holding hebben de bedrijven Chimera Abu Dhabi en Haeres Capital dinsdag een joint venture getekend, aldus het persbericht. Voor welk bedrag het modehuis is overgenomen, is niet bekend.

En dat is niet alles: gelijktijdig met de aankoop van het couturemerk, kondigt ChimHaeres ook een meerderheidsbelang in automerk Zagato aan. De bedrijven vullen de portefeuille van het investeringsbedrijf mooi aan, want het heeft ook het Italiaanse hoedenmerk Borsalino onder haar hoede en een meerderheidsbelang in Zwitsers kousenmerk Fogal.

Over Vionnet

Modehuis Vionnet opent in 1912 haar deuren in Parijs. Ontwerper Madeleine Vionnet hoort thuis in het rijtje van de meest invloedrijke modelegendes van de 20e eeuw, tussen grootheden als Cristobal Balenciaga, Coco Chanel en Yves Saint Laurent.

Vionnet is de eerste die schuin geknipte jurken ontwierp. Sterren als Marlene Dietrich en Greta Garbo horen bij het klantenbestand. In 1925 betreedt Vionnet de Amerikaanse markt, waar ze als een van de eerste couturiers haute couture naar confectie weet te vertalen. Haar laatste collectie presenteert ze in 1939.

Maar dat is niet het einde van het modehuis: in 1990 maakt het een doorstart met alleen parfum en accessoires. En in 2006 brengt het merk een ready to wear-collectie uit. Maar de gloriedagen van Vionnet blijken eindig te zijn als het merk in 2018 een vrijwillige liquidatie aankondigt. Nu hoopt ChimHaeres het nieuw leven in te blazen.