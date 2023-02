Modeketen C&A gaat opnieuw herstructureren in België, vakbond vreest ontslagronde

Modeketen C&A gaat voor de derde keer herstructureren in vijf jaar tijd. De online verkopen vallen tegen en dus zal het hoofdkantoor in België klappen moeten vangen. Dat werd bekend gemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel in Vilvoorde, meldt de vakbond ACV volgens diverse Belgische media waaronder De Standaard.

Op het Belgische hoofdkantoor werken zo’n vierhonderd mensen. De reden voor de herstructurering is volgens de vakbond te wijten aan de tegenvallende onlineverkoop, schrijft De Standaard. “De onlineverkoop bij C&A is het verhaal geweest van financiële moeilijkheden en budgetten die verplaatst zijn. Maar de resultaten zijn achtergebleven”, aldus Jörgen Meulders van ACV Puls. “Ook voor de coronacrisis was C&A al niet mee in het onlineverhaal en de ontwikkelingen van de laatste jaren hebben niet geholpen.”

Zorgen bij vakbond ACV door ontslagronde C&A

De vakbond maakt zich zorgen. Het verlies van tewerkstelling is altijd een moeilijk verhaal, vindt ACV. De vakbond wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de plannen, schrijft De Standaard.

In een schriftelijke reactie meldt de directie aan De Standaard dat de ‘geplande veranderingen bedoeld zijn om de efficiëntie en de veerkracht van de keten te verbeteren’. Dat zou nodig zijn om de consument meer centraal te zetten, een strategie waar de modeketen op in wil zetten. Daarnaast wordt er verwezen naar ‘uitdagende economische omstandigheden’.

De komende periode start een sociaal overleg met een informatie- en consultatiefase, waarbij ACV verduidelijkingen kan vragen. Er werken zo’n 2500 mensen bij C&A in België. Het distributiecentrum in Boom en alle winkels in België zouden niet getroffen worden door de herstructurering.