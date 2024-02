Modeketen Costes lanceert activewear

Nederlandse modeketen Costes biedt vanaf nu ook activewear aan. Het merk kondigt de uitbreiding aan via social media kanalen. De nieuwe items zijn al te zien op de website.

In het eerste aanbod zitten onder andere jumpsuits, leggings, ‘bra tops’, hoodies, joggingbroeken en sneakers. Prijzen variëren van 25 euro voor een top tot 45 euro voor een joggingbroek. De capsule collectie is zowel online als in de winkels van Costes verkrijgbaar.

“Fashion meet fitness in de nieuwe capsule vol items die je net zo graag draagt naar de gym, als naar een brunchdate met vriendinnen. Activewear is niet meer alleen voor de sportschool. Met de juiste accessoires zoals een mooie blazer, grote gouden oorbellen en een stijlvolle handtas, creëer jij een model off-duty look”, aldus Costes in het bericht.