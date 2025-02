Modeketen Vanilia failliet verklaard

Vanilia, het Nederlandse dameskledingmerk dat zich onderscheidt door aandacht voor detail en vakmanschap, is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Het bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Wormerveer, lijdt de afgelopen jaren miljoenen euro’s verlies, blijkt uit de financiële jaarrekeningen, meldt het FD.

Samenvatting Het Nederlandse damesmodemerk Vanilia is failliet verklaard.

Jarenlange verliezen en pogingen tot redding waren niet succesvol.

De toekomst van het merk en de werkgelegenheid zijn onzeker, hoewel de eigenaar hoopt op een doorstart.

Vanilia heeft meer dan 150 verkooppunten, met 17 eigen winkels in steden zoals Amsterdam, Arnhem, Alkmaar, Amersfoort, Bergen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Hoorn, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Daarnaast is de collectie ook verkrijgbaar in de Bijenkorf. Het bedrijf biedt volgens het FD werk aan zo’n 200 medewerkers in de winkels en 95 op het hoofdkantoor. In Turkije, waar de productie plaatsvond, werkten nog eens 350 mensen.

Toekomst van Vanilia onzeker

Het faillissement van Vanilia volgt op een periode van aanhoudende financiële problemen, zoals blijkt uit de financiële gegevens die het FD heeft ingezien. Ondanks pogingen om het bedrijf overeind te houden, waaronder de opening van een nieuwe winkel in Nijmegen in november, zijn de verliezen niet meer te compenseren. Deze winkel bevond zich in het pand van het eerder dat jaar failliet gegane Scotch & Soda. De toekomst van de webshop is eveneens onzeker.

Eigenaar en directeur Michel Hulzebosch vertelt tegen de NOS: "Het is ontzettend pijnlijk, vooral voor het personeel. Het is zo zonde van zo'n mooi, duurzaam bedrijf. Tot een week geleden had ik echt het gevoel dat we het nog konden redden." Hulzebosch hoopt op een doorstart: "Ik wil een tweede leven voor dit bedrijf."

Vanilia werd opgericht in de jaren '80 en in 1991 werd het dameskledingmerk overgenomen door Hulzebosch. Vanilia heeft zich altijd gepresenteerd als een merk met kernwaarden zoals aandacht, verbinding en authenticiteit. In de fysieke winkels werden klanten geholpen door Style Advisors, die hen bijstonden in het vinden van de juiste kleding en het aanbieden van reparaties en aanpassingen. Ondanks de focus op vakmanschap, duurzaamheid en innovatie op het gebied van productontwerp en winkelbeleving, kan het merk nu de uitdagingen van de afgelopen jaren niet meer overwinnen.

Het faillissement van Vanilia The Shops, het bedrijf achter de modewinkels, is op dinsdag 4 februari uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam, aldus het Insolventieregister. De afhandeling van het faillissement wordt geleid door curator Ton Tekstra.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator. Dit artikel wordt mogelijk aangevuld met meer informatie.