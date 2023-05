Modemarktplaats Secret Sales richt pijlen op Europa met nieuwe financiering van 10 miljoen pond

Modemarktplaats Secret Sales heeft 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) aan vers kapitaal binnengehaald in een financieringsronde, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrag wil het outletplatform gaan inzetten om zich verder te vestigen in Europa.

Secret Sales is opgericht in Groot-Brittannië en biedt mode items tegen een discountprijs aan. Secret Sales is een kanaal waaraan merken en retailers hun voorraadsysteem kunnen koppelen om overgebleven voorraden van voorgaande seizoenen rechtstreeks aan de klant kunnen verkopen. Recentelijk breidde het bedrijf al uit naar België en Nederland.De Secret Sales-website voor Nederland en België is volledig gelokaliseerd met onder andere de eigen taal en lokale betaalmethoden zonder extra invoerrechten.

Secret Sales geeft aan in 2025 dé plek te willen zijn voor non-full price retail in alle belangrijke Europese markten. Uit het bericht blijkt eveneens dat het bedrijf 12 nieuwe Europese markten op het oog heeft, maar welke dit precies zijn wordt nog niet genoemd.