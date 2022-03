Modemerk Amsterdenim stopt

Amsterdenim houdt op te bestaan. Mede-eigenaar en directeur Ewout Rameijer maakt dit bekend aan FashionUnited. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement, maar dat het bedrijf niet voortgezet kan worden op de manier dat de organisatie dit zou willen.

In een statement is te lezen dat het bedrijf moet blijven groeien om te overleven. Na vier jaar groei van rond de 50 procent, waren er twee jaren van daling en consolidering. De klap van de pandemie werd ook gevoeld bij Amsterdenim. Het bedrijf besloot de focus te veranderen van wholesale naar de eigen webshop en tegen het einde van 2020 was het bedrijf blij ‘nog in leven te zijn’, aldus het statement. “ Als we terugkijken is het de tweede lockdown in Nederland die ons het hardst heeft geraakt,” aldus het bericht.

Denimmerk Amsterdenim stopt

Amsterdenim wil het liefst doorgaan, maar het had een investering nodig die het bedrijf niet op tijd wist te krijgen. “We zijn altijd trots geweest dat we niet met banken hoefden te werken of een andere vorm van schuld hadden.” Het bedrijf werd volledig uit eigen geld gefinancierd.

“ We zien ons merk als een prachtige auto die nu helaas zonder gas zit. In plaats van geld lenen voor gas, of de auto te crashen, hebben we besloten om de auto te parkeren aan de kant van de weg en deze ergens in een garage te zetten. Misschien kunnen we deze op een dag weer tevoorschijn halen en onze blauwe reis voortzetten.”

Rameijer licht telefonisch toe dat het bedrijf Amsterdenim BV zal worden opgeheven, dit is de werkmaatschappij van het merk. De merkrechten van Amsterdenim zijn altijd al in een andere bv ondergebracht, die zal blijven bestaan. Per 1 mei is ook de huur van het pand opgezegd en lopen de contracten van de laatste werknemers af. Voor die tijd zullen er nog diverse verkoopmomenten plaats vinden zoals een opheffingsuitverkoop in de maand maart en een sample sale op 18 en 19 maart. Ook zal Amsterdenim op het Denim Days festival staat op 22 en 23 april met geupcyclede items.

Amsterdenim werd verkocht bij zo' n honderd retailers. De helft hiervan bevond zich in Nederland. Het merk heeft een eigen flagshipstore in het Magna Plaza in Amsterdam en een eigen webhsop. Het merk werd in 2014 opgericht en bood naast jeans ook T-shirts, jassen en truien aan.

Editor's note: Dit artikel is na publicatie aangepast. Per abuis stond Ewout Rameijer vermeld als oprichter en eigenaar. Correct is: Rameijer is mede-eigenaar en directeur. Ben Fokkema is de oprichter van Amsterdenim.