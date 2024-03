Modemerk Another Tomorrow krijgt investering van 2 miljoen euro

Luxe modemerk Another Tomorrow krijgt een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro. Het merk krijgt steun van impact investment manager Una Terra. CEO van Una Terra, Luca Zerbini, krijgt ook een plek in de directie van Another Tomorrow, zo is te lezen in een persbericht.

"Una Terra's unieke inzicht in het snijvlak van consument, duurzaamheid en circulariteit maakt hen de ideale partner voor Another Tomorrow. Hun laterale systeemdenkende benadering van industriële transformatie en schaalbaarheid, in aanvulling op hun wereldwijde bereik, positioneert hen als een optimale groeipartner om schaal te brengen naar onze vroege bewezen fundamenten. Luca zal een gedachtepartner van onschatbare waarde zijn in onze bestuurskamer om ons te helpen ons wereldwijde leiderschap te bevorderen", aldus Vanessa Barboni Hallik, oprichter en CEO van Another Tomorrow, in het bericht.

Another Tomorrow zet zich in voor transparantie en circulariteit in de mode-industrie. Het merk heeft een digitale ID voor alle kledingstukken zodat men kan zien hoe een item gemaakt is, maar ook welk leven het heeft geleid. Another Tomorrow heeft ook een B-Corp certificaat, met een score van 93.8. Om het certificaat te behalen moet een bedrijf een minimale score van 80 behalen. Het merk komt hiermee boven Deens modemerk Ganni uit, maar komt nog niet dichtbij merken Mud Jeans en Patagonia die scores hebben van 124,7 en 151,4.