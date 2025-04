Modemerk By-Bar zet verder in op Duitse markt

Modemerk By-Bar zet kracht bij in de expansie in Duitsland. Het merk meldt dat het samenwerkt met diverse agentschappen (Heudecker, Klaus Knierer, Tibor en Ralf Gohr) en daarmee een gericht distributienetwerk opzet.

By-Bar meldt in een persbericht dat de vraag naar producten van By-Bar gestaag groeit in Duitsland. Deze vraag heeft ervoor gezorgd dat een distributienetwerk verder is ontwikkeld. Het merk noemt dit een begin van een veelbelovend nieuw hoofdstuk voor By-Bar met betrekking tot haar internationale groei.

"Duitsland wordt een zeer belangrijke markt voor ons. Met dit nieuwe netwerk van agenten kijken we ernaar uit om onze aanwezigheid te versterken en onze collecties in meer boetieks en prestigieuze modezaken aan te bieden," zegt Barbara Brenninkmeijer, oprichter en creatief directeur van By-Bar in het bericht.

By-Bar heeft wereldwijd al zo’n 650 verkooppunten. Zo ligt het onder andere bij De Bijenkorf, Galeries Lafayette, Ludwig Beck, Daniels en My Classico. Het merk heeft ook eigen winkels.