Modemerk Colorful Standard krijgt miljoeneninvestering van ABN Amro investeringsfonds

Het ABN Amro Sustainable Impact Fund, het investeringsfonds van de Nederlandse bank, investeert miljoenen in Deens merk Colorful Standard. Hoe hoog de investering is wordt niet genoemd in het persbericht. Het is voor het eerst dat het Sustainable Impact Fund van ABN Amro in kleding investeert.

Colorful Standard is in 2018 opgericht door Tue Deleuran. Het merk gebruikt onder andere 100 procent biologisch katoen en 100 procent gerecycled merino wol. Daarnaast werkt het met naar eigen zeggen milieuvriendelijke verftechnieken, zijn de verpakkingen van de producten gemaakt van gerecyclede materialen, produceert het de kleding in Portugal (de locatie van de fabriek staat zelfs openbaar op de website van het merk) en werkt het op en manier die zo min mogelijk afval creëert, aldus de website.

Met de investering wil het merk de internationale ambitie versnellen. Het merk heeft winkels in Londen, Parijs, Zurich, Copenhagen, Antwerpen en Berlijn. “Met het partnership tussen Colorful Standard en ABN Amro (SIF) kunnen we de standaard zetten voor duurzame fashion op internationale schaal, en zo de wereld op duurzame wijze kleurrijker maken,” aldus het persbericht.

Het ABN Amro Sustainable Impact Fund investeert in ‘bedrijven die gedreven zijn om duurzaam en sociaal impact te maken met een commerciële visie. “Het is onze missie om in die bedrijven te investeren die de duurzame uitdaging oppakken en sociale en duurzame impact maken, waar toekomstige generaties ook wat aan hebben,” aldus managing director Frederik Deutman in het persbericht.