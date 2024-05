Modemerk Fabienne Chapot behaalt B Corp-certificering

Nederlands modemerk Fabienne Chapot heeft een B Corp-certificaat verkregen. Het merk heeft een score behaald van 86,3, zo blijkt uit een persbericht.

Om een B Corp-certificaat wordt een merk getoetst op diverse pijlers van verduurzaming. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, milieu-impact, heldere communicatie over de strategie en aanpak. Het minimum om de B Corp certificering te verkrijgen is 80. Merken kunnen een maximumscore van 200 halen. Ter vergelijking: Patagonia, een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde twee jaar geleden een score van 90,6 en Nederlands merk Mud Jeans heeft een score van 124,7.

Fabienne Chapot geeft aan dat het merk hoge scores heeft behaald op het gebied van arbeidsomstandigheden, maar dat er nog ruimte voor verbetering is in de ecologische voetafdruk. Zo kan het nog meer stappen ondernemen om CO2-uitstoot, het gebruik van water, giftige stoffen en het veroorzaken van afval te verminderen. Fabienne Chapot geeft aan dat het zal investeren in het gebruiken van meer verantwoorde materialen en textiel-naar-textiel gerecyclede materialen. Het merk geeft tevens aan verder te werken aan het tweedehands platform en mogelijkheden te onderzoeken voor een reparatieprogramma.

"In ons streven een toekomstbestendige mode-industrie op te bouwen, voelen we ons verplicht om meer verantwoorde keuzes te maken voor zowel onze werknemers als de wereld om ons heen", zegt Fabienne Chapot, oprichter en Brand Director. "Hoewel we nog veel stappen moeten zetten - die we overigens transparant met onze gemeenschap zullen delen - vieren we vandaag onze B Corp prestatie. Ik wil graag al onze teams die ontzettend hard hebben gewerkt om deze mijlpaal te halen, van harte bedanken."