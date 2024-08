Modemerk Gigue overgenomen door West-Vlaams modebedrijf

Ook modemerk Gigue heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Het merk komt in handen van modebedrijf Castellino uit Harelbeke, zo meldt De Tijd. Het is het tweede merk uit het portfolio van de failliete Duror Fashion Group die een nieuwe eigenaar vindt. Eerder gebeurde dit ook al voor Zilton.

Castellino is de eigenaar van de merken Blue Bay en D-Lux. Het bedrijf beloofd dat het DNA van Gigue behouden blijft. Zo zullen Audrey Wyckmans (hoofd ontwerp) en Hilde Vanmoer (commercieel directeur) aanblijven. Ten tijden van het faillissement van de Duror Fashion Group werd gemeld dat Gigue goede resultaten behaalde, in tegenstelling tot zustermerken Zilton en Terre Bleue. Terre Bleue is nog het enige merk van de groep die nog geen doorstart heeft gemaakt. Het is op dit moment onduidelijk of er gegadigden zijn voor Terre Bleue.

Zilton werd recent overgenomen door L&V Fashion. De nieuwe eigenaar is eveneens actief in de herenmode, maar focust zich op overhemden terwijl Zilton een broekenspecialist is.