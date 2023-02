Modemerk Goosecraft vraagt faillissement aan na dalende omzet en stijgende kosten

Modemerk Goosecraft vraagt een faillissement aan bij de Rechtbank Amsterdam, dat maakt het modemerk zelf bekend in een persbericht. Omdat het faillissement door het bedrijf zelf is aangevraagd, moet het faillissement nog uitgesproken worden door de Rechtbank Amsterdam. Het faillissement wordt naar verwachting volgende week dinsdag uitgesproken.

Goosecraft schrijft in het persbericht dat het bedrijf leidde aan de dalende omzet van vorig jaar en stijgende kosten. “De impact van deze twee factoren is zo sterk gebleken dat een faillissement helaas onafwendbaar is geworden.”

Goosecraft was actief in de wholesale en had ook twee winkels in Amsterdam en Batavia Stad. Daarnaast had het modemerk een webshop. Op het moment van schrijven is de webshop nog niet uit de lucht en zijn de winkels nog open.

Faillissement aangevraagd voor modemerk Goosecraft

Het aangevraagde faillissement betekent wel dat zo’n 24 medewerkers hun baan verliezen. “Onze medewerkers hebben zich met hart en ziel ingezet om het merk te redden. Het is bijzonder spijtig dat dit niet gelukt is”, schrijft Dick Hauber, CEO van Netraco Group, in het persbericht.

Goosecraft meldt verder in het persbericht open te staan voor een doorstart zodra de Rechtbank Amsterdam een curator heeft aangewezen. “Indien een doorstart niet lukt, zullen we iedereen ondersteuning aanbieden om een nieuwe werkkring te vinden. Het is op dit moment nog te vroeg om daar meer over te zeggen. We zullen iedereen informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn”, aldus de CEO.

Modemerk Goosecraft is een dochteronderneming van Netraco Group, een private label-bedrijf voor nationale en internationale retailers en merken. Voor de andere onderdelen van het moederbedrijf heeft het faillissement geen gevolgen, het heeft alleen betrekking op het modemerk. Goosecraft werd in 2006 opgericht en begon met een modieuze leercollectie.