Modemerk Jil Sander in Italiaanse handen: deze 4 dingen moet je weten over het bedrijf

Modemerk Jil Sander gaat over in Italiaanse handen, de OTB Group van Diesel-oprichter Renzo Rosso wordt de nieuwe eigenaar. Het nieuws werd vandaag bevestigd nadat in december al mediaberichten naar buiten kwamen dat OTB interesse had in het van oorsprong Duitse modehuis. Tijd om in de geschiedenis van het merk te duiken en de absolute must-knows op een rij te zetten.

Ontwerper Jil Sander

Het label Jil Sander werd in 1968 opgericht door de gelijknamige Duitse ontwerper. Het modehuis draagt nog steeds de naam van de oprichter, maar Jil Sander is niet langer meer betrokken bij het merk. Ze verliet in totaal drie keer het modehuis. Begin 2000 stapte ze naar verluidt op vanwege onenigheid tussen haar en de CEO van de Prada Group, de groep die op dat moment de eigenaar was van het modehuis. Ze keerde in 2003 terug bij het modehuis, maar vertrok later dat jaar nog. Een reden voor haar vertrek destijds werd nooit genoemd. In 2012 keerde ze weer terug om de creatieve leiding weer op haar te nemen, maar in 2013 vertrok ze vanwege persoonlijke redenen.

In 2004 trok ze zich vijf jaar lang terug uit de modewereld om in 2009 terug te keren en aan de slag te gaan bij de Japanse keten Uniqlo. Ze startte daar haar eigen lijk +J. Na drie jaar gingen de partijen (tijdelijk) uit elkaar. In 2020 werd echter aangekondigd dat Jil Sander de +J lijn weer op ging pakken. Het is een iets duurdere lijn met meer zakelijke kledingstukken voor zowel dames en heren.

Beeld: Ontwerper Jil Sander, gefotografeerd door Peter Lindberg, ontvangen via Uniqlo

Minimalistische stijl

Het modehuis Jil Sander en de oprichter ervan staan bekend om de high-end ontwerpen met de kenmerken: modern, elegant en minimalistisch. Het modehuis heeft een voorkeur naar ‘strakke lijnen’ en wordt geroemd vanwege het moderniseren van het concept van luxe en elegantie. Deze stijl is gehanteerd door alle creatief directeuren die volgden bij het merk.

Andere creatief directeuren

Hoewel de oprichter tot tweemaal toe terugkeerde bij het modehuis, heeft het bedrijf ook vele andere creatief directeuren gehad. Na haar vertrek in 2000 werd Sander opgevolgd door Milan Vukmirovic. In 2005 werd Belgische ontwerper Raf Simons aangesteld bij het modehuis die tot 2013 daar bleef waarna hij de overstap maakte naar Dior. Rodolfo Paglialunga werd in 2014 de vierde creatief directeur in de geschiedenis van het modehuis. Na drie jaar vertrok Paglialunga en werd de creatieve leiding overgenomen door Lucie en Luke Meier. De Meiers hebben tot op de dag van vandaag de artistieke directie van het label in handen.

Eerdere eigenaren

Met de overname door de OTB Group komt Jil Sander in Italiaanse handen, maar dit is niet voor de eerste keer. Het Duitse modehuis wisselde voor het eerst van eigenaar in 1999 toen het werd verkocht aan de Italiaanse Prada Group. Hoeveel destijds is neergelegd voor het Duitse merk is onbekend.

In 2006 verkocht de Prada Group het modehuis aan Change Capital Partners voor 50 miljoen euro, zo blijkt later. Change Capital Partners is opgericht door Luc VandeVelde, de voormalig topman van Marks&Spencer. Het duurt echter niet lang voordat Change Capital partners het label verder verkoopt. Dit keer gaat Jil Sander over in Japanse handen voor 167 miljoen euro. Onwards Holding is tot nu toe de eigenaar gebleven van het merk en draagt het merk nu dus over aan OTB.

Al met al wordt de OTB Group dus de vijfde eigenaar van het modehuis. OTB-oprichter Renzo Rosso laat doorschemeren dat de groep langetermijn plannen heeft met Jil Sander, dus verwachten we niet dat het merk snel nog eens van eigenaar wisselt.