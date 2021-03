Modemerk Jil Sander overgenomen door Italiaanse OTB

Modemerk Jil Sander is overgenomen door de Italiaanse OTB Group, zo meldt de groep in een persbericht. Het modehuis is opgericht door de Duitse ontwerper Jil Sander, maar behoorde tot nu toe tot Japans conglomeraat Onward Holdings. Hoeveel de overname OTB gaat kosten is niet bekend.

OTB en Onward Holdings hebben een overeenkomst gesloten voor de volledige overname van Jil Sander. Het merk staat bekend om de moderne en verfijnde silhouetten. Jil Sander heeft ‘traditionele concepten van luxe en elegantie gemoderniseerd’, aldus OTB in het persbericht.

Jil Sander overgenomen door moederbedrijf Viktor&Rolf

OTB (Only the Brave) is de modegroep van Diesel-oprichter Renzo Rosso. “Ik heb Jil Sander altijd bewonderd en gerespecteerd sinds de oprichting van het modehuis,” aldus Rosso in het bericht. “Ondanks de veranderingen van eigenaar en creatieve leiding is het modehuis altijd trouw gebleven aan de visie van de oprichter met een absolute toewijding aan schoonheid, kwaliteit en een minimalistische aanpak. Om dit tijdloze juweel toe te kunnen voegen aan onze unieke en onconventionele merken is een eer en een langetermijn onderneming.” OTB is al de eigenaar van onder andere Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf en Marni.

Modehuis Jil Sander werd in 1968 opgericht door de gelijknamige Duitse ontwerper. Aan het hoofd van het merk stonden al diverse ontwerpers waaronder Belgische designer Raf Simons. De creatieve leiding van het merk valt sinds 2017 onder Lucie en Luke Meier. Het merk werd in 2008 overgenomen door het Japanse Onward Holdings die toen 167 miljoen euro voor het merk hebben neergelegd, ruim drie keer zoveel als in 2006 door Change Capital Partners werd betaald. Van 1999 tot en met 2006 was het merk in handen van de Prada Group.