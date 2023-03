‘Modemerk Khaite ontvangt investering voor volgende groeifase’

Amerikaans modemerk Khaite krijgt een investering van equity-bedrijf Stripes, zo melden meerdere media waaronder WWD. De hoogte van de investering is niet bekend.

De investering zal ingezet worden voor de volgende groeifase van het merk, zo blijkt uit de statements van oprichter Catherine Holstein tegen WWD. “Het is een spannend hoofdstuk voor Khaite. Na de opening van de eerste winkel [...] in februari, kijken we strategisch naar de toekomst om te groeien en onze aanwezigheid op globale schaal te versterken.”

Het merk Khaite is in 2016 opgericht door creatief directeur Catherine Holstein en Adam Pritzker. Het merk heeft het hoofdkantoor in New York en richt zich op ready-to-wear collecties voor vrouwen. Khaite omschrijft de eigen stijl als ‘klassieke Amerikaanse sportswear opnieuw vormgegeven voor de eenentwintigste eeuw’. Holstein won in 2022 de titel Womenswear Designer of the Year tijdens de CFDA awards (grote Amerikaanse modeprijzen).