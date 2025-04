Modemerk Kyra stopt

Nederlands merk Kyra (voorheen Kyra & Ko) stopt ermee. Het nieuws wordt bevestigd aan FashionUnited door mede-eigenaar Nicole Groeneveld. Er is geen sprake van een faillissement.

Het merk stopt per eind september 2025. “Na een grondige evaluatie van de marktomstandigheden en de financiële haalbaarheid is besloten dat het stopzetten van de onderneming de beste keuze was”, zo deelt het merk mee. Een duurzame voortzetting was niet meer mogelijk, onder andere door stijgende kosten, daling van marges en operationele uitdagingen. Kyra heeft de afgelopen tijd geprobeerd nieuwe markten aan te boren en klanten te behouden, maar dit is niet genoeg gelukt.

De komende tijd zal het bedrijf alles doen om ‘een nette en verantwoordelijke afsluiting te realiseren’. “Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers, leveranciers en andere partners niet met een financieel nadeel achterblijven. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen die bij Kyra betrokken is, op een respectvolle manier wordt behandeld. We willen benadrukken dat dit geen faillissement betreft, maar een bewuste en geordende beëindiging van onze activiteiten,” aldus de eigenaren.

Hoewel Kyra na ruim twintig jaar de deuren sluit zijn eigenaren Nicole Groeneveld en Barbara Swaak trots op het merk. “We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en kijken met dankbaarheid terug op de mooie momenten en waardevolle samenwerkingen die we hebben opgebouwd.”

Het damesmodemerk is in 2003 opgericht en zag het licht als Kyra & Ko. In 2021 verandert de naam naar Kyra. Partners van het merk noemden het merk eigenlijk al vaak Kyra. Dit was ook het moment waarop de focus op internationale expansie versterkt werd.