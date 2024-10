Modemerk Le Coq Sportif in financiële problemen, start zoektocht naar mogelijkheden

Parijs - De Franse modemerk Le Coq Sportif gaat op zoek naar financiële oplossingen vanwege aanzienlijke financiële spanningen, zo meldt nieuwsbureau AFP. Een paar maanden eerder verkreeg het merk nog een lening van de Franse overheid.

“Le Coq Sportif wordt momenteel geconfronteerd met aanzienlijke financiële spanningen, met name in termen van cashflow, waarbij de maanden oktober en november bijzonder kwetsbaar zijn, zoals elk jaar, wanneer de productseizoenen veranderen,” schreef Airesis, het moederbedrijf, in een verklaring. “Het bedrijf heeft een investeringsbank gevraagd om het bij te staan in de zoektocht naar geschikte financieringsoplossingen”, vervolgde Airesis.

Volgens de financiële resultaten van het eerste halfjaar die eind september werden gepubliceerd, boekte de groep een verlies van 18,2 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 10,5 miljoen euro in de eerste helft van 2023 en 28,2 miljoen euro voor heel vorig jaar.

In mei 2024 kreeg Le Coq Sportif, dat de Franse atleten ook voorzag van kleding voor de Olympische spelen, ook een lening van 2,9 miljoen euro van het organisatiecomité van de Olympische Spelen Parijs 2024, waarvan op 30 september nog 150.000 euro moest worden terugbetaald, evenals een lening van 12,5 miljoen euro in juli van de Franse staat, via BPI France Export Insurance.

“Ondanks de huidige cashflowproblemen blijven de verkoopvooruitzichten positief, gestimuleerd door het verwachte enthousiasme na de Olympische Spelen van Parijs 2024, zowel in Frankrijk als internationaal”, zei Airesis woensdag.

Het bedrijf zit ook midden in een geschil met de Franse Rugby Federatie (FFR), die 5,3 miljoen euro aan onbetaalde rekeningen eist van zijn voormalige leverancier.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.