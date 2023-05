Modemerk Nanushka haalt kapitaalinjectie van 10 miljoen euro binnen

Modemerk Nanushka heeft 10 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald, zo meldt het Hongaarse merk in een persbericht. De kapitaalinjectie wordt ingezet om liquiditeit te creëren om de expansieplannen te versnellen en bestaande schulden te herfinancieren, aldus het bericht.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor Nanushka en maakt het mogelijk om een punt te zetten achter de recente uitdagingen in de productieketen," aldus Peter Baldaszti, CEO van Nanushka. “Met de hulp van de financiering door SIG-I Capital zijn we klaar om nieuwe groei initiatieven op ons te nemen en strategisch te blijven bouwen aan het bedrijf met de geruststelling dat we goed voorbereid zijn op economische onzekerheden.

Nanushka is in 2006 opgericht door Sandra Sandor in Budapest. Het merk focust zich op nieuw erfgoed, innovatieve ambachten en mooie doch functionele kleding. Het merk wordt verkocht bij ruim 400 wholesalepunten en het heeft winkels in New York, Londen, Chengdu, Shanghai en Budapest.