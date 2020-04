Modemerk Rhumaa vraagt faillissement aan

Nederlands modemerk Rhumaa heeft faillissement moeten aanvragen. Het merk maakt dit bekend middels een persbericht. “Vanwege de huidige situatie en de maatregelen rondom de corona uitbraak is het duurzame modemerk genoodzaakt haar activiteiten per direct te staken,” aldus het bericht.

Rhumaa kwam acuut in financiële problemen vanwege het niet uit kunnen leveren van een groot gedeelte van de zomercollectie, het terugtrekken van orders en de stagnatie van inkomsten. “Het raakt ons enorm dat we Rhumaa niet overeind kunnen houden en verder kunnen uitbouwen,” aldus CEO en oprichter Daniel Beernink in het bericht. “Als deze periode achter de rug is gaan we onderzoeken hoe we het merk eventueel kunnen voortzetten. Voor nu is het tot onze grote spijt even einde oefening.”

Rhumaa werd in 2014 opgericht door Daniel Beernink. Het merk combineert duurzame mode met persoonlijke verhalen van kunstenaars uit Zuid-Afrika. “De achterliggende vijf jaar hebben mijn team en ik met ongelofelijk veel passie en energie aan Rhumaa gewerkt en zijn wij iedereen die hier onderdeel van is geweest en ons gevolgd heeft heel erg dankbaar dat wij samen dit mooie avontuur hebben kunnen beleven,” aldus Beernink.

Beeld: Rhumaa