Modemerk Rochas stopt, maar parfums blijven

Interparfums SA stopt met de prêt-à-porterlijn van Rochas. Dit nieuws werd bekendgemaakt door WWD, die ook meldt dat de najaars-/wintercollectie van 2025, gepresenteerd afgelopen maart, de laatste van het merk was. Deze beslissing, genomen door de parfumgroep, markeert een heroriëntatie op de kernactiviteit.

Strategische heroriëntatie

Interparfums, eigenaar van het Franse modehuis sinds 2015, licht de beslissing toe met de wens zich te concentreren op de kernactiviteit: parfums en cosmetica. Volgens het Amerikaanse medium genereerde Rochas Parfums in de eerste helft van 2025 een omzet van 19,8 miljoen euro, gedreven door klassiekers als Eau de Rochas en Mademoiselle Rochas.

Rochas werd honderd jaar geleden opgericht door Marcel Rochas in Parijs. De modetak werd voor het eerst stopgezet na het overlijden van de couturier in 1955. Het merk richtte zich toen op parfums, waarna de modedivisie opnieuw werd gelanceerd, maar nooit echt een blijvende positie wist te verwerven.

In 2021 benoemde het modehuis de jonge ontwerper Charles de Vilmorin tot artistiek directeur, maar hij werd enkele seizoenen later, in 2023, alweer ontslagen.

In het eerste halfjaar van 2025 publiceerde Interparfums solide financiële resultaten. De geconsolideerde omzet bedroeg 447 miljoen euro, wat overeenkomt met de prognoses van het bedrijf.