Modemerk Sandwich vraagt na zes maanden opnieuw faillissement aan

De Sandwich Fashion Group heeft faillissement aangevraagd in Nederland en Duitsland. De groep ontstond na de doorstart van het merk Sandwich in december, maar moet nu toch weer het faillissement aanvragen als het directe gevolg van het coronavirus, zo blijkt in een persbericht.

De Sandwich Fashion Group heeft voor alle Nederlandse en Duitse groepsactiviteiten het faillissement aangevraagd. “Door het compleet wegvallen van de omzet na sluiting van de winkels door heel Europa als gevolg van het coronavirus, kan men de doorstart van het merk niet continueren,” aldus het persbericht. “Tot nader order blijven de winkels gesloten en momenteel is de webshop open. De medewerkers zijn geïnformeerd.” Vandaag wordt naar verwachting een curator benoemd, zo meldt het persbericht.

De bedrijven SF Commercial Services, SF Retail Services, SF Logistics Services, SF International en SF Germany vallen onder de faillissementsaanvraag.

De Veldhoven Group, het voormalige moederbedrijf van het modemerk Sandwich ging in november 2019 failliet. Het faillissement had toen ook alleen betrekking op de Nederlandse en Duitse activiteiten en dus niet op de activiteiten in België, Engeland en het Verre Oosten. Al snel werd een doorstart gerealiseerd. Sandwich werd in 1981 opgericht en heeft 1500 verkooppunten door Europa, Canada, Engeland en het Verre Oosten.

Beeld: Sandwich Fashion Group