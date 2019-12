Modemerk Sonia Rykiel wordt voortgezet door oprichters Showroomprivé

Modemerk Sonia Rykiel wordt opnieuw gelanceerd. Het modehuis, dat eerder dit jaar geen koper kon vinden, wordt voortgezet door Eric en Michael Dayan, de oprichters van online luxe shop Showroomprivé, zo meldt nieuwsbureau AFP.

Op woensdagavond zijn de activa van het merk aan de gebroeders Dayan verkocht. De ondernemers willen het merk ‘promoten in Frankrijk en daarbuiten’ en omschrijven het als een vlaggenschip van Frans erfgoed. “Het modehuis Sonia Rykiel is terug in 2020,” aldus het statement. Geen verdere details over de herlancering of de financiële details zijn bekend.

Merknaam Sonia Rykiel verkocht aan oprichter Showroomprivé

Afgelopen juli werd door de Parijse rechtbank van koophandel besloten dat het modehuis geliquideerd moest worden omdat het geen koper kon vinden. Meerdere partijen toonden interesse in het merk waaronder de topman van Balmain en een Chinees conglomeraat. Destijds werd al gemeld dat een eventuele voortzetting van de merknaam Sonia Rykiel afhankelijk was van een aparte verkoop. Deze verkoop lijkt nu te zijn voltooid met de gebroeders Dayan.

Ontwerper Sonia Rykiel stond bekend als de ‘koningin van de breisels’. In de collecties waren nonchalante en draagbare ontwerpen te vinden en ze maakte naam met de ‘Poor Boy Sweater’ die door actrice Audrey Hepburn werd gedragen.

Eric en Michael Dayan richtte in 2006 Showroomprivé op. Het luxe online platform is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste e-tailers van Europa.

Beeld: oprichters Showroomprivé Eric en Michael Dayan via Showroomprivé pressroom