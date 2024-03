Modemerk Trussardi overgenomen door Miroglio Group

Bevestigd: Italiaans modemerk Trussardi valt in nieuwe handen. De Miroglio Group wordt de nieuwe eigenaar van het merk, zo blijkt uit een statement van de groep.

Begin 2024 werd al gehint op een mogelijke verkoop van Trussardi aan Miroglio. Het Italiaanse modemerk verkeerde al even in zwaar weer. Een verkoop van het modemerk werd gezien als onderdeel van een schuldherstructurering. Miroglio bevestigt in het persbericht nu dat dit inderdaad onderdeel is van de herstructurering activiteiten.

Trussardi zal onafhankelijk blijven opereren onder de Miroglio Group. Het hoofdkantoor van het merk blijft dan ook gevestigd in Milaan. De groep neemt tevens de 15 winkels van Trussardi over, het archief en de licentierechten. De Italiaanse groep wil het merk ‘versterken en een multi-channel groeistrategie aan te meten’. De focus zal komen te liggen op de markten Italië, Oost-Europa en het Midden-Oosten, aldus het persbericht.

"We zijn trots om de overname van Trussardi aan te kondigen, een fundamentele stap in onze strategie van groei en diversificatie van onze portfolio. Trussardi, met zijn unieke erfgoed en sterke aantrekkingskracht in het topsegment, vertegenwoordigt een icoon van het Italiaanse erfgoed," aldus Alberto Racca, CEO van de Miroglio Group, in het persbericht. “We zijn van plan om de combinatie van elegantie en veelzijdigheid, die Trussardi altijd heeft onderscheiden in al zijn uitingen, te versterken met het oog op de levensstijl en waarden van de hedendaagse klant. Bovendien stelt de overname ons in staat om de aanwezigheid van onze Groep in de heren- en lederwarensector strategisch uit te breiden, waardoor onze portfolio wordt verrijkt en gediversifieerd".

Miroglio Group is de eigenaar van de merken Motivi, Elena Mirò, Fiorella Rubino, Oltre, Diana Gallesi, Luisaviola, Ipekyol, Twist en Machka.