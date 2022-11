Modeondernemers in de Quote 500: de grootste stijgers en dalers

Dat er aan mode geld is te verdienen, moge duidelijk zijn. Dit jaar haalden bijna 25 ondernemers op het gebied van mode en textiel het tot de Quote 500, de lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders. Sommigen van hen zagen hun vermogen dit jaar aanzienlijk stijgen, en gingen omhoog in de ranglijst. Anderen, zoals Suitsupply-oprichter Fokke de Jong, maakten een duikeling.

De eerste echte modeondernemer op de lijst staat op plek 76. Het gaat om Rattan Chadha, die aanvankelijk vermogend werd met kledingketen Mexx. Inmiddels is een groot deel van zijn vermogen, dat 600 miljoen euro omvat, ook afkomstig uit hotelketen CitizenM. Chadha stond vorig jaar nog één plekje hoger in de lijst.

De grootste stijgers

De grootste stijger onder de mode-ondernemers is Luud Martens, eigenaar van juweliersketen Schaap & Citroen, waar in het laatste boekjaar een winst van 37 miljoen euro werd geboekt. Martens’ vermogen nam met 45 procent toe naar 290 miljoen, een toename die hem van plek 262 naar plek 172 bracht.

Een andere opvallende stijger die geen mode verkoopt maar wel in de sector actief is, is Marinus Boer. De ondernemer zit in textielsorteerbedrijf Gebotex, dat het het afgelopen jaar goed deed. Het vermogen van Boer nam toe met 30 procent naar 195 miljoen euro, en de ondernemer steeg van plek 356 naar plek 294.

Roland Kahn, oprichter van Coolcat, ging dit jaar 49 plekken omhoog. Zijn vermogen steeg met 19,2 procent naar 155 miljoen euro. Kahn was dit jaar onder meer druk met het schrijven van zijn autobiografie, die eind september verscheen.

De grootste dalers

Veruit de grootste val maakte Fokke de Jong, oprichter van Suitsupply. Hij zakte van plek 212 naar 333 door een vermogensdaling van 26,1 procent. Hij investeerde dan ook 35 miljoen van zijn 170 miljoen euro tellende vermogen in zijn eigen bedrijf.

Daarna volgt Fred Gehring, die volgens Quote dit jaar 7,1 procent vermogen verloor op de koop en verkoop van Denham en op de modeketen McGregor. Gehring ging van plek 380 naar plek 453, met een vermogen van 130 miljoen euro.

De uit Tilburg afkomstige Jeroen van Dooren, op plek 258, dankt zijn vermogen van 215 miljoen euro aan de verkoop van sokken. Vorig jaar stond hij nog veertig plekken hoger, op 218. Zijn vermogen nam met 4,4 procent af.

In de Quote 500 staan onder meer ook G-Star-oprichter Jos van Tilburg, de broers Henk en Bert Ziengs van het gelijknamige schoenenbedrijf, Bob Bulder van Just Brands, Ronald de Waal van We Fashion en Fred Elzas, vastgoedinvesteerder en voormalig eigenaar van kledingketens Didi en Steps. Opvallend is dat alle ondernemers op het gebied van mode in de lijst nog altijd mannen zijn.

Rijke modefamilies

Behalve de lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders publiceert Quote ook altijd een top vijf van rijkste Nederlandse families. Bovenaan staat nog altijd de familie Brenninkmeijer, eigenaar van onder meer modeketen C&A. Het vermogen van de familie heeft momenteel een omvang van ongeveer 24 miljard euro, een miljard meer dan vorig jaar.

Op vier staat een andere modefamilie: Dreesmann, eigenaar van online warenhuisketen V&D, met een vermogen van 2 miljard euro. De familie Zeeman staat op plek dertien, een plaatsje lager dan vorig jaar. Hun vermogen steeg het afgelopen jaar met tien procent naar 1,1 miljard euro.