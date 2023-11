Modeontwerpers Gucci leggen werk voor het eerst in 102 jaar neer

Zo’n veertig ontwerpers van Gucci’s ontwerpstudio hebben maandag het werk neergelegd in de allereerste staking sinds het 102-jarig bestaan. De staking werd gehouden vanwege plannen om een groot deel van het team te verhuizen van Rome naar Milaan.

Het Italiaanse luxemerk, dat eigendom is van de Franse groep Kering, zei in oktober dat het 153 van de 219 ontwerpers van de hoofdstad naar milaan zou verplaatsen, een stap waarvan de stakers beweren dat het ‘een verkapt massaontslag’ is.

“Gucci snijdt maar naait niet”, stond er op een spandoek dat demonstranten omhoog hielden buiten een van de kantoren in Rome, terwijl op een ander spandoek te lezen stond: “Bij Gucci is ontslag in mode”.

“De ontwerpstudio is het hart van Gucci, waar de ontwerpers en couturiers werken. Hier worden alle collecties geboren. Dit is de eerste staking in de geschiedenis van Gucci”, aldus Chiara Giannotti, een vakbondsvertegenwoordiger van het merk, aan AFP voorafgaand aan de vier uur durende staking.

Vorige week sloten meer dan vijftig Gucci-arbeiders zich aan bij een nationale staking georganiseerd door de grootste vakbonden van Italië, zei Giannotti.

“Kering wil deze herstructurering aangrijpen om het personeelsbestand in te krimpen en werknemers die onbevredigende voorwaarden aangeboden hebben gekregen of die Rome niet kunnen verlaten omdat ze daar hun gezin en kinderen hebben, eruit te zetten," zei ze.

Gucci vertelde AFP dat de verhuizing "geen vermindering van personeel inhoudt en zal worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de huidige regelgeving". Het bedrijf heeft ook "een reeks economische en ondersteunende maatregelen" genomen voor het getroffen personeel.

Terwijl 153 werknemers in maart naar Milaan zullen worden overgeplaatst, is het lot van de 66 andere ambachtslieden die in Rome moeten blijven "onzeker", aldus de vakbonden.

"We eisen dezelfde voorwaarden voor iedereen als onderdeel van de overplaatsing naar Milaan, of anders de overplaatsing van werknemers naar andere Kering-bedrijven in Rome of Florence", aldus Giannotti.

Gucci veranderde in januari van artistiek directeur en nam Sabato De Sarno aan als vervanger van Alessandro Michele, die het label in zeven jaar tijd transformeerde met zijn excentrieke, genderfluïde ontwerpen en onconventionele shows.