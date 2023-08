Modeplatform Klingel houdt op met bestaan

Het Duitse modeplatform Klingel, dat webshops in Nederland en België heeft, stopt haar activiteiten. Dat maakt het Duitse nieuwsmedium Textilwirtschaft bekend. Eind januari 2024 stopt het merk met de bedrijfsvoering.

"Ondanks intensieve inspanningen" kon er geen investeerder gevonden worden voor de Klingel Groep als geheel. Sinds mei 2023 zit het bedrijf in een insolventieprocedure onder zelfbestuur, schrijft Retailtrends.

Er zijn enkele partijen die interesse hebben getoond in het voortzetten van Klingels individuele merken en webshops. Kledingmerken die bij de groep horen zijn bijvoorbeeld Wenz, Mona, Alba Moda, Babista, Impressionen, Happy Size, Mia Moda en Meyer Mode. Tegelijkertijd vinden gesprekken met investeerders plaats over de mogelijke overname van merkrechten, webwinkels, klantenlijsten en andere activa.

Klingel, opgericht in 1920 in Duitsland, heeft een rijke geschiedenis in postorderverkoop en e-commerce. Het maakte een groei door van catalogusbestellingen naar online retail in de loop der jaren. Het heeft webshops in Nederland, België, Zweden, Zwitserland, Tsjechië en Frankrijk.