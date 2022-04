Modeplatform Secret Sales van start in Nederland en België

Premium e-commerceplatform Secret Sales is gelanceerd in Nederland en België, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het is de start van de Europese uitrol van het van oorsprong Britse bedrijf.

Secret Sales is een digitaal kanaal waarmee merken en retailers overgebleven voorraden van voorgaande seizoenen rechtstreeks aan de klant kunnen verkopen, aldus het persbericht. Merken en retailers koppelen hun supplychain- en voorraadsystemen digitaal aan Secret Sales ‘om de voorraad het hele jaar door efficiënter te beheren, waardoor de voorraadverloop en -kosten worden verminderd, de omzet stijgt en de marges toenemen’.

Op het platform zijn 450 merken te vinden, waaronder mode-, beauty- en woonmerken. De Secret Sales-website voor Nederland en België zijn volledig gelokaliseerd met onder andere de eigen taal en lokale betaalmethoden zonder extra invoerrechten. Op beide websites is momenteel meer dan 700 miljoen euro aan voorraad beschikbaar.

“Secret Sales biedt merken een duurzame manier om afgeprijsde voorraad te verkopen, en het overkoepelende thema van verantwoord ondernemen spreekt consumenten in Nederland en België zeker aan. De twee landen zijn een logische keuze voor onze eerste fase van uitbreiding in Europa,” aldus Chris Griffin, CEO van Secret Sales, in het persbericht. “Onze marktplaats pakt de universele uitdagingen van de detailhandel aan en biedt een schone en winstgevende oplossing voor de lange termijn. We creëren een nieuwe cultuur rond het bieden van korting.”

De uitrol in Nederland en België is de eerste stap van Secret Sales in Europa. Het platform wil de komende jaar de groei in nog eens twaalf Europese landen versnellen, aldus het bedrijf in het persbericht. “Het doel is om het grootste platform voor discountmode in Europa te worden.