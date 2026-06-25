Moderetailer H&M stelt ook in het tweede kwartaal teleur

Modeconcern H&M Group voelt ook in het tweede kwartaal de impact van het zwakke consumentenklimaat. De omzet in de drie maanden tot eind mei daalde met 3 procent naar 54,8 miljard Zweedse kronen (ongeveer 4,95 miljard euro). Dat meldt het bedrijf donderdag. Analisten hadden echter op een kleinere omzetdaling gerekend.

Negatieve wisselkoerseffecten drukten opnieuw op de resultaten. Ook de winstontwikkeling van het Zweedse bedrijf stelde teleur. Het aandeel reageerde op de publicatie van de cijfers met een verlies van ongeveer 2,5 procent.

H&M Group hield het operationele resultaat, ondanks herstructureringskosten, nagenoeg stabiel op ruim 5,9 miljard kronen. Experts, geraadpleegd door persbureau Bloomberg, rekenden gemiddeld echter op een stijging naar 6,35 miljard. Onder aan de streep lag de winst met 3,96 miljard kronen nipt boven het niveau van vorig jaar.

Gemengd kwartaal

CEO Daniel Ervér schetst een gemengd beeld van het kwartaal. De verkopen ontwikkelden zich iets zwakker dan oorspronkelijk gepland, zo verklaart hij in een verklaring. Anderzijds boekt H&M vooruitgang in zijn streven naar een hogere winstgevendheid. De operationele marge steeg in het tweede kwartaal naar 10,8 procent, vergeleken met 10,4 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Tegelijkertijd erkent de manager problemen in het voorraadbeheer. De afbouw van de voorraden, die al enige tijd gaande is, leidde er in sommige gevallen toe dat niet aan de wensen van de klant kon worden voldaan, aldus de manager. H&M moet hier in de toekomst verbetering in brengen en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

H&M Group staat onder grote druk door de concurrentie van budgetaanbieders als Shein en Primark. Recentelijk legde het bedrijf het ook af tegen de directe concurrent Inditex, het moederbedrijf van Zara.

Sinds zijn aantreden in 2024 werkt Ervér aan de verbetering van het productaanbod, een scherpere prijsstelling en kortere levertijden. Tegelijkertijd verkleinde het concern ook in het tweede kwartaal zijn winkelnetwerk verder. Deze maatregelen dragen bij aan het herstel van de marges, maar de vraag blijft in meerdere belangrijke markten kwetsbaar. Voor juni rekent H&M dan ook slechts op een omzet die gelijk is aan die van vorig jaar.