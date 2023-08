Moderetailer Klein Kleding Sliedrecht B.V. is failliet

Moderetailer Klein Kleding Sliedrecht B.V. is op 23 augustus failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer A-J. van der Duijn Schouten is aangesteld als curator.

Klein Kleding was gevestigd aan de Kerkbuurt in Sliedrecht, maar sloot een week geleden al haar deuren. “Na vele tientallen jaren actief te zijn geweest in de mode-detailhandel zijn de winkels met ingang van maandag 14 augustus 2023 met mijn in het hart gesloten”, meldde eigenaar Wim Klein aan Sliedrecht24. De winkel bestond meer dan honderd jaar.

“Het is ontzettend droevig voor zowel de ondernemer, zijn personeel, als voor de lokale ondernemers, die opnieuw een geliefde winkel uit hun midden zien verdwijnen. Wim Klein dankt zijn klanten voor de (veelal) jarenlange band”, meldt een woordvoerder aan Sliedrecht24. Op het moment van het faillissement had het bedrijf 25 medewerkers in dienst, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Klein stelt dat sommige van hen al een nieuwe baan hebben gevonden. Anderen zoeken nog een nieuwe uitdaging.

Het pand aan de Kerkbuurt wordt verhuurd of verkocht, meldt Klein aan Sliedrecht24. Met het einde van Klein Kleding in Sliedrecht, sluit ook de vestiging in Zierikzee. “Mogelijk komt daar nog wel een zomeropruiming”, vertelt hij.