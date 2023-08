Moderetailer Satisfashion is failliet

Sf Mode B.V., het bedrijf waaronder moderetailer Satisfashion opereert, is op 24 augustus failliet verklaard door de rechtbank in Gelderland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Meneer R.F. Feenstra is aangesteld als curator. Het faillissement treft drie winkels en 23 medewerkers.

De oorzaak van het faillissement is vooralsnog niet bekend, meldt Feenstra telefonisch aan FashionUnited. “Dat is in de eerste week van het faillissement vaak moeilijk te zeggen.” De curator meldt dat de winkels in Beuningen en Duiven voorlopig open blijven. “Dat geldt in ieder geval voor deze week. De winkel in Arnhem sluit wel zijn deuren. De voorraad uit deze winkel wordt overgedragen aan de winkels in Beuningen en Duiven.”

Of er een kans is op een doorstart, kan de curator nog niet zeggen. “Ik hoop in ieder geval dat geïnteresseerde partijen zich bij mij melden en dat ik een doorstart voor het bedrijf kan realiseren”, aldus Feenstra.

Satisfashion begon met een winkel in Duiven in 1993 en voegde daar in 1999 een winkel in Beuningen aan toe. De moderetailer heeft ook een pop-upstore in Arnhem, zo staat op de website. De winkels bouwden door de jaren heen een vaste klantenkring op. De moderetailer verkoopt merken als Angels, Elvira, Enjoy, Fos, Geisha, Para Mi, Red Button, Tramontana en Women&Co.