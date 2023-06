Moderetailer Yonderland, moederbedrijf van A.S.Adventure en Bever, maakt weer groei door

Moderetailer Yonderland, moederbedrijf van A.S.Adventure, Bever en Juttu, maakt na een zeer moeilijke periode tijdens de pandemie weer groei door, zegt CEO Frédéric Hufkens in een interview met De Tijd. Ook heeft de groep, met merken die vooral outdoorkleding verkopen, plannen om uit te breiden.

De EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) had vorig jaar een recordhoogte van 53,5 miljoen euro, goed voor een marge van 9 procent. Yonderland heeft nu 190 winkels in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en heeft plannen verder uit te breiden. In Nederland mikt ze op vijf tot zeven nieuwe vestigingen van het merk Bever. In Frankrijk bokst de groep op tegen concurrent Decathlon, toch hoopt ze er drie nieuwe winkels te openen, van welke keten die precies zijn is niet bekend.

In 2021 maakte het bedrijf een herstructurering door: een groep van twaalf banken schold een schuld van 85 miljoen euro kwijt en werd daarvoor in ruil voor de helft eigenaar. Deze schuldherschikking gaf de groep extra slagkracht om de coronacrisis te helpen trotseren, maar ook om de voorziene groeistrategie verder uit te werken in alle landen, zo meldde financieel directeur Kris Horrevorst toen aan De Tijd. Vandaag heeft het bedrijf nog 100 miljoen euro schulden over.