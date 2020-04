Moderetailers zien omzet dalen met 13,2 procent in eerste kwartaal

Het eerste kwartaal heeft voor moderetailers niet gungstig uitgepakt. Uit de eerste cijfers van de INretail GfK Fashionscan blijkt dat de omzet met 13,2 procent is gedaald bij moderetailers. Offline ligt de daling nog hoger, namelijk 18,6 procent.

Online was de daling minder significant, namelijk 1,6 procent. Een kanttekening: in het vierde kwartaal van 2019 steeg de online omzet van moderetailers nog met 10,5 procent volgens de Fashionscan. In het tweede kwartaal van 2019 lag de groei zelfs op 17,1 procent en in het eerste kwartaal van vorig jaar op 15,9 procent.

De grootste klap is te zien in het segment dames bovenmode. De omzet nam daar met 19,7 procent in vergelijking met een jaar eerder af. Heren bovenmode volgt met een daling van 18,1 procent en kinder bovenmode had te maken met een afname van 14,3 procent. Beenmode kreeg te maken met een omzetafname van 7,5 procent en ondermode had de kleinste daling van 3 procent.

Opvallend genoeg pluste twee artikelgroepen in het eerste kwartaal wel, namelijk sweaters & vesten en bodyfashion. Bodyfashion laat een kleine omzetplus van 0,6 procent zien, maar sweaters & vesten een omzetgroei van 35,8 procent. Shirts & blouses, broeken, zwemkleding, jassen & jacks en t-shirts & polo’s lieten allemaal een daling van twintig procent of erboven zien.

Wanneer ingezoomd wordt op de cijfers gedurende het gehele kwartaal, dan ging het nog niet zo slecht bij de moderetailers. Er was een lichte daling te zien, zo rond de twee procent vlak voor de corona-uitbraak, maar vanaf week 12 gaat de omzet met een neusduik naar beneden. Zowel online als offline (min 41,5 en min 77,9) schiet de omzet in week 12 onderuit, zo blijkt uit de cijfers van de Fashionscan. Gemiddeld neemt de omzet in de week bij moderetail met 66,2 procent af in vergelijking met dezelfde week in 2019. De weken daarna krabbelt de daling iets terug. Van min 61,2, naar min 46,9 en min 33,5 in week 15.

Edwin Belt, sector specialist mode bij INretail, vertelt telefonisch aan FashionUnited dat het langzaamaan weer drukker wordt in de winkelstraten. Hij merkt hierbij op dat passanten niet meteen gelijk zijn aan klanten, veel mensen maken immers nog een wandeling om wat tijd buiten door te brengen. Komt een passant ook werkelijk in een winkel binnen, dan leidt het vaak tot een aankoop. Men brengt erg doelgericht een bezoek aan winkels, zo merkt Belt op.

