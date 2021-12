Modint en bAwear lanceren ‘footprint-tool’ voor textielproducten

Duurzaamheid en transparantie, het zijn pijlers die steeds belangrijker worden in de bedrijfsvoering van modebedrijven. Tegelijk met het groeiende bewustzijn van de consument, stijgt ook de vraag naar duurzame – en traceerbare – producten. Modint en bAwear sloegen daarom de handen ineen en introduceren de Modint bAwear Score. Een online tool die bedrijven op verschillende manieren inzicht biedt in de ecologische voetafdruk van textielproducten.

Milieu-impact van producten vergelijken

De Modint bAwear Score kan volgens Modint op diverse manieren in het bedrijfsproces worden ingezet, passend bij de behoefte op dat moment. Bijvoorbeeld om de de milieu-impact van een product te vergelijken met die van een ander product. Dit kan al in het begin van het ontwikkelproces onderbouwing geven voor betere keuzes, schrijft Modint op zijn website. Binnen deze tool, genaamd ‘Your Question’, worden opties ten aanzien de meest invloedrijke factoren op milieu-impact ingevoerd, om zo een vergelijking te maken van twee producten.

Van levenscyclusanalyse tot CO2-voetafdruk

Bedrijven die behoefte hebben aan een meer gedetailleerde berekening van de eigen supply-chain, kunnen gebruikmaken van de optie ‘Your Scenario’. Aan de hand van brondata uit de productieketen, zorgt een rekenmodel voor het linken van materialen, processen en productie. Dat resulteert in een levenscyclusanalyse (LCA). Vanaf 2022 is er ook een derde functionaliteit die bedrijven specifiek inzicht biedt in de hotspots van hun supply chain. Na calculatie ontvangen zij een persoonlijk rapport op bijvoorbeeld CO2-voetafdruk of energieverbruik van een bepaald proces of onderdeel van de productieketen.

Duurzame ambities waarmaken

De ‘footprint-tool’, ontwikkeld door Modint met LCA-specialisten bAwear Score en SimaPro, moet bedrijven helpen hun duurzame ambities waar te maken. “Veel van onze leden leveren flinke inspanningen aan noodzakelijke verbeteringen in een erg complexe keten”, zegt Patric Hanselman, algemeen directeur van Modint in het persbericht. “Het verkrijgen van inzicht en vergroten van transparantie zijn daarbij belangrijk, maar vragen zeker voor MKB-bedrijven verhoudingsgewijs forse investeringen. Juist voor deze groep proberen wij hoogwaardige tools te ontwikkelen met een lage drempel.”