Modint roept Kabinet-Schoof op om verduurzaming in textielsector te steunen

Verduurzamen in de textielindustrie is te duur en oneerlijk, pleit Modint. De brancheorganisatie van de textielsector roept Kabinet-Schoof op om van verduurzamen een businessmodel te maken, zo meldt Modint in een persbericht.

Modint ziet dat Nederlandse ondernemingen het teveel afleggen tegen fast fashion giganten en de directe import van consumentengoederen uit Azië. De brancheorganisatie is bang de Nederlandse duurzame producten te verliezen. “De Nederlandse ondernemers hebben steun nodig van de overheid om op te schalen in het verduurzamen van textiel, zodat we nog meer duurzame producten krijgen en er eerlijke handel ontstaat.”

Modint zoomt in op de enorme kilo’s fast fashion producten die buiten Europa worden geproduceerd die niet voldoen aan duurzame eisen, waarvoor geen importheffing wordt gevraagd en zonder EU-controles in Nederland belanden. “De hoeveelheid en snelheid waarmee via e-commerce onze consument wordt overspoeld, is ongekend. Dit terwijl de Nederlandse ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken om producten te ontwikkelen die voorgoed mee kunnen. Tegen de Aziatische concurrentie is bijna niet meer op te boksen, wat zorgt voor een oneerlijk speelveld en vooral geen duurzame handel.”

De brancheorganisatie wil eerlijke, betaalbare en duurzame handel. Modint vraagt Kabinet-Schoof om invoerrechten voor consumentenartikelen onder de 150 euro, strengere handhaving bij kleine zendingen op productveiligheid van consumentenartikelen en lagere btw-tarieven op gerecyclede materialen. Daarnaast wil Modint dat er een verbod komt op fast fashion-reclame, dat primaire grondstoffen, zoals polyester en niet-hernieuwbare grondstoffen, een prijs krijgen en dat het fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt om innvocatief en circulair te handelen. Als laatste pleit de brancheorganisatie om het belonen van produceren van duurzame producten, bijvoorbeeld door subsidies.