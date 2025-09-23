Moed in onzekere tijden: Strategieën voor leiders in de modebranche

De afgelopen twaalf maanden is er veel gewisseld van positie. Bijna elk modehuis heeft een nieuwe CEO of creatief directeur aangesteld. De mode-industrie staat voor grote uitdagingen: onzekere tijden, de noodzaak om de verkoop te stimuleren, steeds veeleisendere klanten en nieuwe Europese regelgeving die ingrijpende veranderingen vereist.

Maar hoe gaan we hiermee om? Met moed, uiteraard. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals Don Abbondio uit beroemd Italiaans boek 'I Promessi sposi' tegen kardinaal Federico Borromeo zei: "moed, als je het niet hebt, kun je het jezelf niet geven".

Leiders moeten dus van nature moedig zijn en bereid om gewaagde en risicovolle stappen te zetten om hun doelen te bereiken.

In een tijd waarin 76 procent van de top 500 bedrijven 'onzekerheid' noemt in hun winstverwachtingen, zijn er strategieën die leiders kunnen leren en toepassen om moediger te worden.

Een positief verhaal creëren

Ranjay Gulati schrijft in de Harvard Business Review dat een positief verhaal creëren een enorme invloed heeft op het identiteitsgevoel, het begrip van de wereld en het vermogen om moedig te handelen. Een tactiek is het identificeren en verminderen van de uitdagingen en bedreigingen. Het gaat er niet om het risico tot nul te reduceren, maar om de perceptie van het onbekende te veranderen, zodat het minder ontmoedigend aanvoelt en men zich zekerder voelt. Ranjay Gulati is hoogleraar Bedrijfskunde aan de Harvard Business School.

Larry Fink, medeoprichter van vermogensbeheerder BlackRock, heeft zijn hele carrière en bedrijf rond deze aanpak gebouwd, legt Gulati uit. Hij gaf zijn eerste werknemer, Charlie Hallac, de opdracht om een volledig risicobeoordelingsplatform te ontwikkelen, later Aladdin genoemd, dat sindsdien de standaard is geworden onder financiële professionals. Zelfs zonder zulke geavanceerde tools zoeken leiders zoals Fink obsessief naar signalen in de ruis om een positief verhaal te creëren dat inspireert tot actie. Een andere tactiek is het herformuleren van het werk, inclusief de risicovolle beslissingen of acties die men zou kunnen nemen. Onderzoekers hebben ontdekt dat wanneer mensen door hun morele principes worden geïnspireerd om moedig te handelen, ze een groter gevoel van zekerheid ervaren.

Veel leiders putten ook uit hun geloof in een hogere macht om moed te vinden in moeilijke omstandigheden. Sommigen zien dit als magisch of irrationeel, maar onderzoekers beschouwen het als adaptief, een belangrijke manier om met moeilijkheden om te gaan. De tweede strategie is het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Om zelfverzekerd te zijn in elke rol, is het belangrijk om de beste werkwijzen te bestuderen en toe te passen totdat ze een tweede natuur worden, zodat men optimaal kan presteren, zelfs onder druk en te midden van veranderingen. In de verkoop kan dit betekenen dat men weet hoe producten aan klanten te presenteren, relaties op te bouwen en deals te sluiten. In de technologie betekent het een grondige kennis van zowel engineering als productontwerp. In human resources betekent het psychologie studeren en een handleiding ontwikkelen om elk type noodsituatie van werknemers met zorg te behandelen.

Kleine stappen zetten

Volgens Gulati is het zetten van kleine stappen essentieel. "De leiders en organisaties die ik heb bestudeerd, zetten kleine stappen in onduidelijke situaties voordat ze grote sprongen maakten, een strategie die Karl Weick 'sensemaking' noemt. Het zetten van kleine stappen helpt om geleidelijk meer duidelijkheid te krijgen over de eigen situatie. Men laat de behoefte aan een perfect plan los en staat open voor mogelijkheden, vertrouwend dat het pad zich zal ontvouwen naarmate men vordert", zegt Gulati, waarmee hij de derde strategie onthult.

Moed is teamsport

Vind een connectie. Volgens de expert is moed namelijk teamsport en achter elke moedige leider staat meestal een groep minder zichtbare, maar uiterst belangrijke supporters, naast een aantal constructieve critici, waaronder werknemers en klanten. Het is dus raadzaam om steun te zoeken bij bondgenoten.

Ten slotte is kalm blijven de juiste aanpak.

Psychologen hebben de 'emotionele regulatie' zorgvuldig geanalyseerd, oftewel het vermogen om de eigen gevoelens en ervaringen te beïnvloeden, vooral op momenten dat de 'vecht-vlucht- of bevriesreactie' optreedt. "Bepaalde stappen kunnen helpen om angst te verminderen, sneller te laten verdwijnen of de manier waarop je het ervaart en uitdrukt te veranderen", schrijft Gulati in de Harvard Business Review.

Moedige leiders vertrouwen op kleine fysieke of mentale rituelen

Goed voor jezelf zorgen is essentieel, benadrukt de expert. "Om de juiste beslissingen te nemen in moeilijke tijden, moeten leiders voldoende slapen, eten en drinken. Je kunt niet helder denken als je uitgeput bent. Zoals Nair, wiens eerste drie jaar bij Chanel werden gekenmerkt door moedige inzetten op duurzaamheid en filantropie, onlangs zei: "investeer in je fysieke en mentale welzijn. Je moet het zuurstofmasker opzetten om de energie te hebben om alle rollen die je vervult te kunnen spelen". Een beproefde manier om angst te verminderen in onzekere situaties is troost zoeken in wat vertrouwd en voorspelbaar is. "Moedige leiders vertrouwen op kleine fysieke of mentale rituelen, die persoonlijk betekenisvol zijn, om hun evenwicht te hervinden". Sommige ondernemers dragen bijvoorbeeld een gelukstrui of reciteren een mantra voor elke presentatie aan investeerders of klanten.