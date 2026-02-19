Moederbedrijf 7 For All Mankind laat sterke resultaten zien in 2025

Het in Caesarea, Israël gevestigde kledingbedrijf Delta Galil Industries rapporteert sterke financiële resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2025. Het bedrijf toont veerkracht ondanks een complex wereldwijd retaillandschap.

Delta Galil is het moederbedrijf van onder andere 7 For All Mankind, Passionata, Splendid, Panta Rei en Organic Basics en Athena.

Over het hele jaar stijgt de omzet met 4 procent naar 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro). Het vierde kwartaal draagt hieraan bij met een omzet van 611,1 miljoen dollar. De groei komt voornamelijk uit de direct-to-consumer (DTC) kanalen. De online verkoop van de eigen merken, exclusief Bare Necessities, stijgt in het laatste kwartaal met 27 procent. Dit markeert het twaalfde opeenvolgende kwartaal met dubbele digitale groei.

De brutowinst over het hele jaar stijgt met vijf procent naar 900,3 miljoen dollar. De brutomarge bedraagt 42,5 procent op jaarbasis, een stijging van 60 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal groeit de brutomarge met 140 basispunten naar 43,1 procent. Deze verbetering komt door een gunstigere mix van DTC-verkopen en voortdurende efficiëntieverbeteringen in de fabrieken. Deze ontwikkelingen compenseren de financiële impact van Amerikaanse tarieven. Hogere verkoop-, algemene en administratieve kosten, grotendeels door retailexpansie, en tariefdruk leiden echter tot een lichte daling van de jaarlijkse EBIT naar 164,4 miljoen dollar.

Topman Isaac Dabah omschrijft 2025 als een "uitstekend jaar van uitvoering". Het bedrijf navigeert succesvol door geopolitieke druk en ongelijke vraagtrends.

Delta Galil sluit het jaar af met 135,8 miljoen dollar aan liquide middelen en een recordeigenkapitaal van 903,6 miljoen dollar. Op basis van deze resultaten keert het bestuur een dividend van tien miljoen dollar uit over het vierde kwartaal, betaalbaar op 11 maart 2026.

Voor 2026 geeft de groep een optimistische prognose af. De verwachte omzet ligt tussen 2.,2 miljard en 2,3 miljard dollar, met een dubbele groei in winstgevendheid.