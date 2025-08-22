Moederbedrijf 7 For All Mankind verlaagt de financiële verwachtingen vanwege zorgen over heffingen

Delta Galil Industries, een wereldwijde ontwerper en producent van merk- en private-labelkleding, heeft de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni 2025, bekendgemaakt. De kwartaalomzet van het bedrijf bleef stabiel op 470,1 miljoen dollar, consistent met het kwartaal van het voorgaande jaar. In de eerste helft van 2025 steeg de omzet met vijf procent tot 968,8 miljoen dollar.

Delta Galil is het moederbedrijf van onder andere 7 For All Mankind, Passionata, Splendid, Panta Rei en Organic Basics en Athena.

Vooruitkijkend heeft het bedrijf zijn financiële verwachtingen voor het volledige jaar verlaagd. De omzet wordt geraamd tussen 2,11 miljard dollar en 2,135 miljard dollar en de verwaterde winst per aandeel (WPA) tussen 3,32 dollar en 3,46 dollar.

De brutowinst van het bedrijf steeg in het tweede kwartaal met twee procent tot 201,3 miljoen dollar, wat leidde tot een brutomarge van 42,8 procent. Volgens CEO Isaac Dabah is deze prestatie een 'bewijs van de kracht en flexibiliteit' van het verticale bedrijfsmodel. De groei van de brutomarge werd voornamelijk gedreven door positieve wisselkoersen, hogere directe verkoop aan consumenten en een gunstige segmentmix, ondanks dat dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door de impact van Amerikaanse tarieven. De online verkoop van het eigen merk steeg met negenentwintig procent, waarmee het tiende kwartaal op rij een groei met dubbele cijfers werd behaald.

Ondanks de stabiele omzet en record brutomarge bedroeg de EBIT van het bedrijf 31 miljoen dollar, een daling ten opzichte van 37,8 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2024. Dit was voornamelijk te wijten aan hogere verkoop- en marketingkosten. De nettowinst voor het kwartaal daalde tot 16,7 miljoen dollar. Voor de eerste helft van het jaar steeg de nettowinst echter tot 34,3 miljoen dollar ten opzichte van vorig jaar.

Het bedrijf werkt actief aan het beperken van de impact van tarieven door strategische optimalisatie van sourcing en productie, met name in het knooppunt in Egypte, dat voordelen biedt met lage tarieven en belastingvrije mogelijkheden voor strategische klanten.