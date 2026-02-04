Moederbedrijf A.S. Adventure en Bever kan weer verder zonder steun van banken

Belgisch modebedrijf Yonderland is weer helemaal onafhankelijk. Het moederbedrijf van A.S. Adventure, Bever en Juttu en investeerder PAI hebben de banken uitgekocht die sinds de coronacrisis extra ondersteuning boden, zo wordt gemeld door Belgische krant De Tijd. De banken hadden een belang van 45 procent verworven in Yonderland.

Een consortium van twaalf banken schold begin 2021 85 miljoen euro aan schuld kwijt. In ruil daarvoor kreeg het 45 procent van de aandelen in handen. De deal volgde nadat Yonderland al sinds de herfst van 2020 gesprekken voerde over een schuldherschikking.

Nu de banken weer buiten zijn gezet, verkrijgt investeringsfonds PAI de volledige controle weer over Yonderland. Voor hoeveel geld de banken zijn uitgekocht is niet bekend.

FashionUnited heeft contact gezocht met Yonderland voor verdere informatie. Dit bericht wordt mogelijk later aangevuld.