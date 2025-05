Moederbedrijf Arc’teryx en Peak Performance verhoogt jaarverwachting na positieve Q1

Amer Sports, Inc. heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. De Amerikaanse sportgroep zag zowel de omzet als het netto inkomen flink groeien, zo blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers. Vanwege de goede resultaten heeft Amer Sports, Inc. besloten de verwachting voor het gehele boekjaar te verhogen.

Amer Sports, Inc. is het moederbedrijf van de merken Arc’teryx, Peak Performance, Salomon, Wilson en Atomic. De groep behaalde in de drie maanden van het kwartaal een omzet van 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) dankzij een groei van 23 procent.

De winstgevendheid van het bedrijf is daarnaast flink verbeterd in de financiële periode. Het operationeel resultaat steeg met 97 procent naar 214 miljoen dollar. Het netto inkomen van de groep steeg van 5 miljoen dollar naar 135 miljoen euro.

Amer Sports voert een update door voor de verwachting voor het gehele boekjaar. Dat boekjaar loopt af op 31 december 2025. In de verwachting wordt rekening gehouden met importheffingen op Chinese exports naar de VS van 30 procent en heffingen voor de rest van de wereld op 10 procent, zo is te lezen in een disclaimer.

Het bedrijf verwacht voor het gehele boekjaar een omzetgroei tussen de 15 en 17 procent. Het brutowinstmarge komt naar verwachting uit tussen de 56,5 en 57 procent. Hoe hoger het brutowinstmarge, hoe beter over het algemeen voor bedrijven.

Amer Sports, Inc is actief in 42 landen met eigen operationele activiteiten. Producten van de groep worden in ruim honderd landen verkocht. Amer Sports, Inc. heeft in totaal 13.400 medewerkers wereldwijd.